В Казахстане изменили порядок прикрепления к поликлинике: нужно обязательно иметь ЭЦП
Отказ от бумажного способа прикрепления к поликлинике позволит избежать приписок, сообщил глава Минздрава, передает Informburo.kz.
В Казахстане отказались от "бумажного" способа прикрепления к поликлиникам в пользу электронного, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании коллегии Минздрава.
По его словам, прикрепление к медучреждениям с помощью ЭЦП позволит избежать случаев так называемых приписок.
"Сегодня мы отказались от бумажного прикрепления, потому что очень много нарушений было. Людей фиктивно прикрепляли в поликлиники без их ведома. Я сам оказался такой жертвой, выяснилось, что я в другой области прикреплён. Проблема такая, что сами граждане не проявляют сознательность и не прикрепляются. После этого я пошёл и прикрепился в Нур-Султане", – отметил глава Минздрава.
По его словам, всем акиматам были даны поручения, чтобы в поликлиниках работали консультанты, которые помогут пациентам пройти процедуру прикрепления.
"Каждый человек должен понимать свою ответственность за своё здоровье. Прикрепившись к поликлинике он решает большой пул вопросов. Здесь мы решили перейти на такой формат. В принципе к ЭЦП мы привыкаем, но есть люди пожилые и так далее. Или если люди хотят переприкрепиться, им должны оказать помощь", – отметил министр.
Он добавил, что Фонд медицинского страхования уже предъявил серьёзные штрафные санкции за фиктивные приписки.
"Если вы сейчас зайдёте на egov, там выйдет окно "Электронный паспорт". Там вы увидите, куда вы прикреплены, и врача. Сегодня мы даём право два раза в год переприкрепиться. Потому что по факту прикрепления к нам информация поступает, мы начинаем платить этой поликлинике подушевое финансирование. Ежедневно мы не можем этого делать. Поэтому прикрепление два раза в год", – сказал Елжан Биртанов.
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