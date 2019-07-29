Форум
Тот самый
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
zloy kyrgyz: все кто тут возмущался и бил себя в груд что придут на слушания от чегото не пришли, может потому что живут не в Костане? Дык рабочий день. Также, как и у вас, нурботов. Или...
29.07.19 15:11
maxsaf
Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи Костанайской области
peshexod: С детства помню выражение "Вода цветет". Видать не у всех начинающих блогеров было детство ))
29.07.19 15:03
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Я хоть и добрый человек, но злой форумчанин Мой вопрос про завтрак достаточно злой тоже, так что все норм, продолжаем ))
29.07.19 14:58
Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb:
29.07.19 14:58
dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
У меня две мысли по этому поводу. Если НАН позволяет при своей жизни называть своим именем улицы и все прочее, то для меня, как политик, он перестал существовать. Ну не принято так делать у...
29.07.19 14:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи Костанайской области

29 июля 2019, 14:03 |  Происшествия

Экологи рассказали, почему Каратомарское водохранилище в Костанайской области позеленело, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Цветение воды, рассказали специалисты Департамента экологии Костанайской области, не связано с техногенным загрязнением. Каратомарское водохранилище позеленело в июле из-за аномальной жары, стоявшей в регионе последние три недели.

"Позеленение воды вызвано высокими температурами, которых ранее не предвиделось, и ярким палящим солнцем, из-за чего цветение водорослей приобрело интенсивный характер. Обильно стал выделяться хлорофилл - зеленый пигмент. Ранее отобранные лабораторные анализы показали, что есть превышение нормативов ПДК культурно-бытового водоема по ХПК, БПК (химическое и биологическое потребление кислорода) и магнию, что носит природный характер и не относится к техногенному либо антропогенному воздействию", - рассказал экологический инспектор Департамента экологии Костанайской области Сергей Мукашев. 

Ранее в редакцию "Нашей газеты" прислали видео, на котором видно, как люди купаются в зеленых водах Каратомарского водохранилища. На берегу образовалась бело-зеленая пена, попадается мертвая рыба - тоже позеленевшая.

"Приехали, называется, отдохнуть, дети плавают, а вода зеленая. Даже рыба покрасилась, вот посмотрите", - комментирует за кадром женщина.

Каратомарское водохранилище располагается на территории района Беимбета Майлина (ранее Тарановский район). Создано оно в 1966 году в связи с освоением Соколовского, Сарыбайского, Качарского и других месторождений и для обеспечения водой Рудного.

Экологи заверяют, что для купающихся цветущие воды не представляют опасности. Однако людям, склонным к аллергии, прежде чем выбираться на отдых к водохранилищу, лучше проконсультироваться с врачом.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.07.19 15:07 В Казахстане изменили порядок прикрепления к поликлинике: нужно обязательно иметь ЭЦП
29.07.19 14:00 Переходил дорогу в неположенном месте - департамент полиции прокомментировал гибель в ДТП
29.07.19 12:42 "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
29.07.19 11:04 Сообщение о нашествии саранчи в Костанае и Актобе оказалось фейком - Минсельхоз
29.07.19 08:40 Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на законность
29.07.19 00:12 Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
28.07.19 20:56 "Тобол" проиграл в первом матче с Жумаскалиевым после грубой ошибки голкипера
28.07.19 13:47 Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам
28.07.19 12:55 Десятки километров на сильной жаре - кубок по триатлону завершился в Костанае
28.07.19 10:04 «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ peshexod
Re: Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то это действительно каждый год происходит, какой год раньше или позже. Эта зелень упадет на дно с наступлением холодов.
С детства помню выражение "Вода цветет".
Профайл

* maxsaf
Re: Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
С детства помню выражение "Вода цветет".

Видать не у всех начинающих блогеров было детство ))
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 191
Пользователей: 2
Всего: 193

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх