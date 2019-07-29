Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи Костанайской области
Экологи рассказали, почему Каратомарское водохранилище в Костанайской области позеленело, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Цветение воды, рассказали специалисты Департамента экологии Костанайской области, не связано с техногенным загрязнением. Каратомарское водохранилище позеленело в июле из-за аномальной жары, стоявшей в регионе последние три недели.
"Позеленение воды вызвано высокими температурами, которых ранее не предвиделось, и ярким палящим солнцем, из-за чего цветение водорослей приобрело интенсивный характер. Обильно стал выделяться хлорофилл - зеленый пигмент. Ранее отобранные лабораторные анализы показали, что есть превышение нормативов ПДК культурно-бытового водоема по ХПК, БПК (химическое и биологическое потребление кислорода) и магнию, что носит природный характер и не относится к техногенному либо антропогенному воздействию", - рассказал экологический инспектор Департамента экологии Костанайской области Сергей Мукашев.
Ранее в редакцию "Нашей газеты" прислали видео, на котором видно, как люди купаются в зеленых водах Каратомарского водохранилища. На берегу образовалась бело-зеленая пена, попадается мертвая рыба - тоже позеленевшая.
"Приехали, называется, отдохнуть, дети плавают, а вода зеленая. Даже рыба покрасилась, вот посмотрите", - комментирует за кадром женщина.
Каратомарское водохранилище располагается на территории района Беимбета Майлина (ранее Тарановский район). Создано оно в 1966 году в связи с освоением Соколовского, Сарыбайского, Качарского и других месторождений и для обеспечения водой Рудного.
Экологи заверяют, что для купающихся цветущие воды не представляют опасности. Однако людям, склонным к аллергии, прежде чем выбираться на отдых к водохранилищу, лучше проконсультироваться с врачом.
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