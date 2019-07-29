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Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb:
29.07.19 14:58
dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
У меня две мысли по этому поводу. Если НАН позволяет при своей жизни называть своим именем улицы и все прочее, то для меня, как политик, он перестал существовать. Ну не принято так делать у...
29.07.19 14:54
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Сообщение о нашествии саранчи в Костанае и Актобе оказалось фейком - Минсельхоз

29 июля 2019, 11:04 |  Общество

Неизвестные рассылают видео с нашествием саранчи и комментарием, что полчища насекомых мигрируют из Актобе в Костанай. Однако в Министерстве сельского хозяйства называют видео фейком, передаёт  BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото с сайта bnews.kz

- В сети распространяется видео нашествия саранчи. Подписывают, как ситуацию в Актобе и Костанае. Хотя доказательств никаких нет. Мы разобрались в данной ситуации и официально заявляем, что видео снималось в Астраханской области РФ. В Казахстане массового нашествия саранчи нет", - написал пресс-секретарь Минсельхоза Самат Нуртаза.

В то же время, как сообщают  российские "Известия", огромное количество насекомых замечено в биосферном заповеднике Астраханской области. По данным наблюдателей, саранча не трогает цветущий лотос, однако наносит повреждения остальным растениям. Группы насекомых растянулись на несколько километров.

Между тем, в Астраханском заповеднике химическая обработка против саранчи запрещена. Кроме того, травля насекомых может оказаться малоэффективной, так как взрослые особи нечувствительны к ядам из-за плотного панциря.
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* maxsaf
Re: Сообщение о нашествии саранчи в Костанае и Актобе оказалось...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж это Актобе. Ни минуты покоя Костанаю :lol:
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