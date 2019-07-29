Сообщение о нашествии саранчи в Костанае и Актобе оказалось фейком - Минсельхоз

Неизвестные рассылают видео с нашествием саранчи и комментарием, что полчища насекомых мигрируют из Актобе в Костанай. Однако в Министерстве сельского хозяйства называют видео фейком, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото с сайта bnews.kz

- В сети распространяется видео нашествия саранчи. Подписывают, как ситуацию в Актобе и Костанае. Хотя доказательств никаких нет. Мы разобрались в данной ситуации и официально заявляем, что видео снималось в Астраханской области РФ. В Казахстане массового нашествия саранчи нет", - написал пресс-секретарь Минсельхоза Самат Нуртаза.

В то же время, как сообщают российские "Известия", огромное количество насекомых замечено в биосферном заповеднике Астраханской области. По данным наблюдателей, саранча не трогает цветущий лотос, однако наносит повреждения остальным растениям. Группы насекомых растянулись на несколько километров.

Между тем, в Астраханском заповеднике химическая обработка против саранчи запрещена. Кроме того, травля насекомых может оказаться малоэффективной, так как взрослые особи нечувствительны к ядам из-за плотного панциря.