Субботник по очистке особо замусоренных территорий прошел в Костанае

Субботник, состоявшийся 27 июля, проходил в рамках республиканской акции #Birge #TazaQazaqstan. В Костанае к вечеру выяснилось, что такие массовые вылазки добровольцев с участием техники нужно проводить регулярно - слишком большое количество мусора скопилось в местах отдыха и у трасс.

Первоначально предполагалось, что берега Тобола будут очищены от поселка Садовый вниз по течению реки Тобол до моста на КЖБИ, другая группа людей очистит Каменное озеро (о том, как загажено это место, мы уже писали), нужно убрать в районе набережной Шагала и на противоположном берегу.

Вечером накануне экочелленджа прошло совещание, на котором вносились коррективы в планы, часть корректив внесла сама жизнь. Не все, что намечалось изначально, оказалось выполнимым в один день.

- У нас все очень дружно вышли на уборку, задействована техника,- сказал в телефонном разговоре с корреспондентом "НГ" аким Мичуринского сельского округа Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ. - Возле поселка Садовый есть дикий пляж, где люди часто отдыхают. Мусор, который отдыхающие оставили, надо считать не мешками, а КамАЗами! Сегодня у нас все время уйдет на этот участок, чтобы привести его в порядок.

Огромное количество мусора - около 50 кубометров, было вывезено с набережной в Костанае. Чтобы привести в порядок только это участок пришлось задействовать 8 единиц техники.

Очистили крайне замусоренную лесополосу у Федоровской трассы на въезде в Костанай. До участка берега Тобола в районе КЖБИского моста (за кафе "Магистраль" и "Шеш Беш") участники челленджа просто не успели добраться. Неприемлемые следы человеческой деятельности тут предстоит убрать в другое время.

- Объем работ оказался очень большим,- объяснил руководитель аппарата акима Костанайского района Рустам САДЫКОВ. - На этом участке мусор будет убран в рабочем порядке.

Количество людей, участвующих в экочеллендже по всей области оценивалось примерно с 10 000 человек. В Костанае мусор собирали и ввозили около 2 000 добровольцев.