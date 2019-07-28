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maxsaf
Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду. виновники пожара - бомжи, облюбовавшие здание. Пора этим самозанятым пособие урезать :lol:
28.07.19 00:17
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Я думаю, что не раскрою большой секрет, если скажу, что на форуме чуть ли не каждый день регистрируют новых пользователей. Простейшим запросом можно получить информацию о них, и становится очевидным,...
28.07.19 00:05
maxsaf
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27.07.19 23:14
maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
таноми52: Что за бред Вы несёте? Что за параллели? Такое впечатление, что кто-то другой под ником "maxsaf" пишет. До сих комментов всё было в рамках здравого смысла... Вы плохо...
27.07.19 22:52
seroff
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ну конечно на два года мараторий так они уже обновили теперь обновление через два года после окончания маратория и когда об этом забудут
27.07.19 22:47
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Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае

27 июля 2019, 21:01 |  Происшествия

Ранее в этом здании располагался отдел образования акимата Костаная. Однако затем учреждение съехало и здание пустовало. Наш корреспондент побывал на месте происшествия. 

Пожар по адресу ул. Шаяхметова 108 начался около 19 часов, 27 июля.

Примерно  к 21  часу у дома полностью выгорела одна стена, пылала мансарда, начала рушиться крыша.

На месте работает пожарная служба. Так как здание не было обесточено, пожарные не могли сразу приступить к работе.

Местные жители уверены, что виновники пожара - бомжи, облюбовавшие здание.

- Неоднократно обращалась в полицию, - жаловалась владелица салона, расположенного рядом, по имени Гульнара. - Приезжает патруль, забирает и через пару дней они снова тут. 5-6 человек  живут тут. Я предупреждала, что дело кончится убийством или пожаром. Накануне писала в инстаграм УВД и акиму. Тишина.

По данным "НГ", здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду. До недавнего времени - отделу образования. 
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§ maxsaf
Re: Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду.

Цитата:
виновники пожара - бомжи, облюбовавшие здание.

Пора этим самозанятым пособие урезать :lol:
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