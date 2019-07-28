Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
Ранее в этом здании располагался отдел образования акимата Костаная. Однако затем учреждение съехало и здание пустовало. Наш корреспондент побывал на месте происшествия.
Пожар по адресу ул. Шаяхметова 108 начался около 19 часов, 27 июля.
Примерно к 21 часу у дома полностью выгорела одна стена, пылала мансарда, начала рушиться крыша.
На месте работает пожарная служба. Так как здание не было обесточено, пожарные не могли сразу приступить к работе.
Местные жители уверены, что виновники пожара - бомжи, облюбовавшие здание.
- Неоднократно обращалась в полицию, - жаловалась владелица салона, расположенного рядом, по имени Гульнара. - Приезжает патруль, забирает и через пару дней они снова тут. 5-6 человек живут тут. Я предупреждала, что дело кончится убийством или пожаром. Накануне писала в инстаграм УВД и акиму. Тишина.
По данным "НГ", здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду. До недавнего времени - отделу образования.
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Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду. виновники пожара - бомжи, облюбовавшие здание. Пора этим самозанятым пособие урезать :lol:
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