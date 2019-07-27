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Госорганам Казахстана на два года запретили покупать автомобили иностранного производства

27 июля 2019, 14:50 |  Государство
Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр страны Аскар Мамин. Принят документ "в целях защиты внутреннего рынка", говорится в постановлении. Об этом сообщает Informburo.kz.

Теперь в государственных закупках смогут участвовать только поставщики товаров, произведённых в Казахстане и имеющих сертификат о происхождении формы "CT-KZ". В список продукции, на которую распространяются новые ограничения, вошли легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные "главным образом для перевозки людей", включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.

Постановление кабмина действует и на электрические трансформаторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, а также изолированные провода, кабели и другие изолированные электрические проводники.

В союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" отмечают, что госзакупки имеют важное значение для восстановления отрасли после кризиса, с которым отечественные производители столкнулись в 2014-2015 годах.

"В прошедшем году почти 11% сбыта отечественных автозаводов пришлось на автомобили, приобретённые госструктурами", – подчеркнули в "КазАвтоПроме".

Всего, по данным союза, за первые шесть месяцев 2019 года в стране были произведены 20 623 автотранспортных средства, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло более чем на 40%.

По итогам полугодия казахстанские предприятия сохраняют за собой более половины рынка сбыта – их доля составила 55,9% всех продаж. В лидерах среди предприятий, выпускающих авто казахстанской сборки, – "АЗИЯ АВТО" с 10 025 проданными автомобилями и "СарыаркаАвтоПром" с 7 091 единицей транспорта. Далее в рейтинге сбыта следуют "СемАЗ" – 328 единиц, "КАМАЗ-Инжиниринг" с 271 единицей, Hyundai Trans Auto – 103 единицы и Daewoo Bus Kazakhstan с 95 единицами транспорта.
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Комментарии к новости
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§ костанаец
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 27.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может вообще сократить автопарк для гос. органов?
начальник-машина, зам.- машина, бухгалтерия - машина
и стараются парк обновлять через год два, видел как по трассе ходят машины с гос номерами, кочки не кочки, ямы не ямы, ремонт за бюджет, а то и обновление
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§ Мишаня
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.07.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу нарисовался образ обхода. Заключается договор с неким ТОО на аренду парка импортных авто. А уж кто учредитель, откуда у этого ООО импортные авто и каков уровень стоимости аренды, это уже иной вопрос. Правда, господин Мамин?
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§ Victor Yang
Госорганам Казахстана на два года запретили покупать автомобили иностранного производства
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11728
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Сразу нарисовался образ обхода. Заключается договор с неким ТОО на аренду парка импортных авто.

В гос.учреждениях не всё так просто и не так быстро. Если положено ГУ или ГКП иметь на балансе автомобиль - ему на аренду деньги никто не даст. А протащить такой "обход" через вышестоящие инстанции - требует времени и немалого. Ещё год может пройти, а ещё через год и запрет снимут.
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* Сыкымы
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 941
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Вроде понятным языком написано:
Цитата:
Теперь в государственных закупках смогут участвовать только поставщики товаров, произведённых в Казахстане и имеющих сертификат о происхождении формы "CT-KZ"
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