Госорганам Казахстана на два года запретили покупать автомобили иностранного производства
Теперь в государственных закупках смогут участвовать только поставщики товаров, произведённых в Казахстане и имеющих сертификат о происхождении формы "CT-KZ". В список продукции, на которую распространяются новые ограничения, вошли легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные "главным образом для перевозки людей", включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.
Постановление кабмина действует и на электрические трансформаторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, а также изолированные провода, кабели и другие изолированные электрические проводники.
В союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" отмечают, что госзакупки имеют важное значение для восстановления отрасли после кризиса, с которым отечественные производители столкнулись в 2014-2015 годах.
"В прошедшем году почти 11% сбыта отечественных автозаводов пришлось на автомобили, приобретённые госструктурами", – подчеркнули в "КазАвтоПроме".
Всего, по данным союза, за первые шесть месяцев 2019 года в стране были произведены 20 623 автотранспортных средства, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло более чем на 40%.
По итогам полугодия казахстанские предприятия сохраняют за собой более половины рынка сбыта – их доля составила 55,9% всех продаж. В лидерах среди предприятий, выпускающих авто казахстанской сборки, – "АЗИЯ АВТО" с 10 025 проданными автомобилями и "СарыаркаАвтоПром" с 7 091 единицей транспорта. Далее в рейтинге сбыта следуют "СемАЗ" – 328 единиц, "КАМАЗ-Инжиниринг" с 271 единицей, Hyundai Trans Auto – 103 единицы и Daewoo Bus Kazakhstan с 95 единицами транспорта.
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