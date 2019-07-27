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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: У него творческий отпуск...наверное. В Переделкино, наверное - отдыхает... :lol: :oops:
27.07.19 13:05
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Вот Алекс, где то - потерялся. У него творческий отпуск...наверное.
27.07.19 12:45
Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf: Путин с Брэдом Питом что-ли? При чем тут они опять?
27.07.19 12:42
Vital
Мужчину сбили на трассе между Затобольском и Заречным
Седня тоже прилетело это видео. Вот че за люди, нафиг такое снимать и распространять по инету. То людоедоев, то трупы распространяют. Надо что б спецслужбы этих " режиссёров" штрафовало.
27.07.19 11:46
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале: Бунтовать не пробовал В смысле, как Путин с Брэдом Питом что-ли? ))
27.07.19 11:41
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Союз машиностроителей ответил на слова Шукеева о мошенниках в отрасли

27 июля 2019, 09:43 |  Государство

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что производства сельхозтехники в стране нет, а самих производителей назвал мошенниками. Это произошло во время встречи главы региона с аграриями Байдибекского района, сообщает informburo.kz.

Производство на заводе АО "АгромашХолдинг"     Фото с сайта agroinfo.kz

- Я всегда говорил, что нет у нас производства сельхозтехники. Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и ещё льготы хотят от государства. Это мошенники, хотят заработать на фермере, – заявил Шукеев во время встречи.

В ответном заявлении союза говорится, что они восприняли такие сообщения в СМИ с недоумением. Информация не соответствует действительности и наносит урон не только репутации целой отрасли отечественных производителей, но и дискредитирует государственную политику индустриализации в целом, считают в Союзе машиностроителей.

- Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что в прошлом году, посещая завод АО "АгромашХолдинг", руководство Минсельхоза, наоборот, отмечало высокую степень локализации и организацию производства, – отметили авторы заявления.

В союзе подчёркивают, что машиностроительные предприятия Казахстана за первое полугодие произвели продукции на общую сумму 553 млрд тенге.

- В Казахстане производят целый спектр сельскохозяйственной техники. Лисаковское предприятие "Дон Мар" производит зерновые жатки, которые практически на 100% локализованы в РК. Костанайское предприятие "АгромашХолдинг" имеет 90% локализацию в производимых сеялках, свыше 40% в производимых комбайнах и до 100% в выпускаемых узлах и агрегатах, – привели примеры в Союзе машиностроителей.

Авторы заявления напоминают, что производители тракторов и комбайнов Казахстана, о которых говорил Шукеев, подписали соглашение о промышленной сборке, которое налагает на сельхозмашиностроителей взаимные обязательства по локализации взамен на преференции. В случае невыполнения требований по локализации, предприятия обязаны вернуть все полученные государственные преференции.

- Машиностроители Казахстана постоянно работают над увеличением локализации запасных частей и комплектующих. При этом субсидии, о которых идёт речь, сельзохмашиностроители не получают. Субсидии выдаются аграриям, приобретающим технику отечественного производства, причём в два, а иногда и в 3,5 раза меньше, чем за аналогичную импортную технику. Мы бы хотели ещё раз подчеркнуть, что приоритета в субсидировании отечественной техники перед импортной нет, – заявили в союзе.
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§ Обликоморале
Re: Союз машиностроителей ответил на слова Шукеева о мошенниках...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шукеев красава. Чистая правда.
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§ maxsaf
Re: Союз машиностроителей ответил на слова Шукеева о мошенниках...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% локализация, это когда местные начертили, местные запатентовали, руду выкопали, выплавили, отлили, выточили, собрали, и все что надо - сами подправили, заправили, сертифицировали и на витрину выставили. Остальное - сборка конструктора лего.
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