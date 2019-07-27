Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что производства сельхозтехники в стране нет, а самих производителей назвал мошенниками. Это произошло во время встречи главы региона с аграриями Байдибекского района, сообщает informburo.kz.

Производство на заводе АО "АгромашХолдинг" Фото с сайта agroinfo.kz

- Я всегда говорил, что нет у нас производства сельхозтехники. Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и ещё льготы хотят от государства. Это мошенники, хотят заработать на фермере, – заявил Шукеев во время встречи.

В ответном заявлении союза говорится, что они восприняли такие сообщения в СМИ с недоумением. Информация не соответствует действительности и наносит урон не только репутации целой отрасли отечественных производителей, но и дискредитирует государственную политику индустриализации в целом, считают в Союзе машиностроителей.

- Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что в прошлом году, посещая завод АО "АгромашХолдинг", руководство Минсельхоза, наоборот, отмечало высокую степень локализации и организацию производства, – отметили авторы заявления.

В союзе подчёркивают, что машиностроительные предприятия Казахстана за первое полугодие произвели продукции на общую сумму 553 млрд тенге.

- В Казахстане производят целый спектр сельскохозяйственной техники. Лисаковское предприятие "Дон Мар" производит зерновые жатки, которые практически на 100% локализованы в РК. Костанайское предприятие "АгромашХолдинг" имеет 90% локализацию в производимых сеялках, свыше 40% в производимых комбайнах и до 100% в выпускаемых узлах и агрегатах, – привели примеры в Союзе машиностроителей.

Авторы заявления напоминают, что производители тракторов и комбайнов Казахстана, о которых говорил Шукеев, подписали соглашение о промышленной сборке, которое налагает на сельхозмашиностроителей взаимные обязательства по локализации взамен на преференции. В случае невыполнения требований по локализации, предприятия обязаны вернуть все полученные государственные преференции.

- Машиностроители Казахстана постоянно работают над увеличением локализации запасных частей и комплектующих. При этом субсидии, о которых идёт речь, сельзохмашиностроители не получают. Субсидии выдаются аграриям, приобретающим технику отечественного производства, причём в два, а иногда и в 3,5 раза меньше, чем за аналогичную импортную технику. Мы бы хотели ещё раз подчеркнуть, что приоритета в субсидировании отечественной техники перед импортной нет, – заявили в союзе.