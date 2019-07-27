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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: У него творческий отпуск...наверное. В Переделкино, наверное - отдыхает... :lol: :oops:
27.07.19 13:05
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Вот Алекс, где то - потерялся. У него творческий отпуск...наверное.
27.07.19 12:45
Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf: Путин с Брэдом Питом что-ли? При чем тут они опять?
27.07.19 12:42
Vital
Мужчину сбили на трассе между Затобольском и Заречным
Седня тоже прилетело это видео. Вот че за люди, нафиг такое снимать и распространять по инету. То людоедоев, то трупы распространяют. Надо что б спецслужбы этих " режиссёров" штрафовало.
27.07.19 11:46
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале: Бунтовать не пробовал В смысле, как Путин с Брэдом Питом что-ли? ))
27.07.19 11:41
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В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером

27 июля 2019, 08:32 |  Общество

Японская компания Sony представила свое последнее изобретение – маленький легкий гаджет Reon Pocket, который помещается в карман специально разработанной футболки и способен нагревать или охлаждать пользователя, сообщает «Мир 24» со ссылкой на портал TechRadar.

 

Фото «Мир 24»

Компактный прибор весом 85 граммов помещается в специальный карман футболки, расположенный на спине в районе верхней части позвоночника. Работой гаджета можно управлять через приложение в телефоне на iOS или Android, также анонсированы ручной и автоматический режимы.

На полую зарядку батареи требуется около двух часов, после чего прибор работает в течение суток. Reon Pocket способен охладить температуру тела пользователя на 13 градусов или нагреть на восемь градусов Цельсия.

На выбор предлагается несколько комплектов разной стоимости. Базовый, в который входит само устройство и одна футболка, стоит около 104 долларов.

Главным и, наверное, единственным минусом нового открытия является тот факт, что устройство еще не продается. На его запуск в производство сначала нужно собрать необходимые средства через краудфандинг. Если цель будет достигнута, а в настоящее время собрано уже 44% необходимого финансирования, Reon Pocket появится в продаже в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Гонконге разработали зарядное устройство, работающее от человеческого колена. Оно может генерировать около 1,6 микроватта энергии, пока пользователь просто ходит.
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§ drakon
Re: В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16902
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только - появится, футболка,
сразу - куплю. Какраз к сдедующей-
жаре... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

И потом застудишь почки.
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§ maxsaf
Re: В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че за бред я только что прочитал? :-o :-( :oops:
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§ maxsaf
Re: В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы догадались соединить футболку с коленом - и вот вам "вечный двигатель". Явно первоапрельская статья.
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