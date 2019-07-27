В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером

Японская компания Sony представила свое последнее изобретение – маленький легкий гаджет Reon Pocket, который помещается в карман специально разработанной футболки и способен нагревать или охлаждать пользователя, сообщает «Мир 24» со ссылкой на портал TechRadar.

Фото «Мир 24»

Компактный прибор весом 85 граммов помещается в специальный карман футболки, расположенный на спине в районе верхней части позвоночника. Работой гаджета можно управлять через приложение в телефоне на iOS или Android, также анонсированы ручной и автоматический режимы.

На полую зарядку батареи требуется около двух часов, после чего прибор работает в течение суток. Reon Pocket способен охладить температуру тела пользователя на 13 градусов или нагреть на восемь градусов Цельсия.

На выбор предлагается несколько комплектов разной стоимости. Базовый, в который входит само устройство и одна футболка, стоит около 104 долларов.

Главным и, наверное, единственным минусом нового открытия является тот факт, что устройство еще не продается. На его запуск в производство сначала нужно собрать необходимые средства через краудфандинг. Если цель будет достигнута, а в настоящее время собрано уже 44% необходимого финансирования, Reon Pocket появится в продаже в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Гонконге разработали зарядное устройство, работающее от человеческого колена. Оно может генерировать около 1,6 микроватта энергии, пока пользователь просто ходит.