В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
Японская компания Sony представила свое последнее изобретение – маленький легкий гаджет Reon Pocket, который помещается в карман специально разработанной футболки и способен нагревать или охлаждать пользователя, сообщает «Мир 24» со ссылкой на портал TechRadar.
Фото «Мир 24»
Компактный прибор весом 85 граммов помещается в специальный карман футболки, расположенный на спине в районе верхней части позвоночника. Работой гаджета можно управлять через приложение в телефоне на iOS или Android, также анонсированы ручной и автоматический режимы.
На полую зарядку батареи требуется около двух часов, после чего прибор работает в течение суток. Reon Pocket способен охладить температуру тела пользователя на 13 градусов или нагреть на восемь градусов Цельсия.
На выбор предлагается несколько комплектов разной стоимости. Базовый, в который входит само устройство и одна футболка, стоит около 104 долларов.
Главным и, наверное, единственным минусом нового открытия является тот факт, что устройство еще не продается. На его запуск в производство сначала нужно собрать необходимые средства через краудфандинг. Если цель будет достигнута, а в настоящее время собрано уже 44% необходимого финансирования, Reon Pocket появится в продаже в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Гонконге разработали зарядное устройство, работающее от человеческого колена. Оно может генерировать около 1,6 микроватта энергии, пока пользователь просто ходит.
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Обликоморале: У него творческий отпуск...наверное. В Переделкино, наверное - отдыхает... :lol: :oops:
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drakon: Вот Алекс, где то - потерялся. У него творческий отпуск...наверное.
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maxsaf: Путин с Брэдом Питом что-ли? При чем тут они опять?
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Седня тоже прилетело это видео. Вот че за люди, нафиг такое снимать и распространять по инету. То людоедоев, то трупы распространяют. Надо что б спецслужбы этих " режиссёров" штрафовало.
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