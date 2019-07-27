В картинной галерее открылась выставка костанайской самодеятельной художницы Анастасии Чернякиной

Рисовать Анастасия начала еще в раннем детстве. Ей все делать сложнее, чем прочим людям, у девушки ДЦП. Каждый мазок дается ей с трудом – мешает спастика, но при этом Анастасия пишет удивительно легкие, наполненные светом картины.

Зритель, посетивший художественную галерею, увидит 41 работу Анастасии Чернякиной. Все они выполнены гуашью. Большая часть из представленных картин – пейзажи, есть несколько анималистических работ.

- Страсть к рисованию у Насти я заметила рано, и не только я,- рассказывает мама художницы Ирина ЧЕРНЯКИНА. – Когда она еще ходила в садик, их группа была на летнем отдыхе за городом. Приезжали педагоги из Алматы, отбирать талантливых детей, ее рисунки очень им понравились. Разглядев талант, они пригласили Настю в Алматы. Но, я побоялась ее отпускать. И по сей день, вспоминая это приглашение, мучаюсь сомнениями, правильно ли поступила тогда. Позже, когда Настя училась в школе, а обучение проходило на дому, к нам приходила учитель математики, которая сама заканчивала хужодественную школу. Она сразу сказала Насте: «Художник из тебя не получится никогда!». Но Настя очень просила, ее показать какие-то азы рисования. Эти уроки живописи были первыми.

Когда школа была окончена встал вопрос о том, куда дальше, с ее возможностями, ее диагнозом. У Насти сомнений не было – только живопись.

Тогда мама Анастасии попросила известного костанайского художника Александра Захарченкова позаниматься с дочерью. Быть учеником такого блестящего педагога – счастье для любого молодого художника. Ведь, в изобразительном искусстве, как и в любой науке и ремесле множество секретов, овладевать которыми лучше под руководством мастера.

- Я занимаюсь с Анастасией более десять лет,- говорит Александр Захарченков. – два раз в неделю, по три часа. Ей трудно, надо суметь поймать момент, когда рука не дрожит, и сделать мазок. Каждая картина – это и без того большой труд, в Настином случае – требуется преодоление.

В пейзажах Анастасии Чернякиной есть повторяющийся мотив - лестница или тропа, уходящая в даль. Иногда вместо тропы между деревьями извивается река, но сути это не меняет. Это дорога к мечте, дорога к свободе, дорога к счастью. Об этом сказала и сама художница в завершение торжественной части.

- Спасибо всем, кто пришел и поддержал меня,- поблагодарила Анастасия. Я вкладывала в картины всю радость и счастье.