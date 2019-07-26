В тренерский штаб ФК«Тобол» вошел Данияр Муканов

Легендарный защитник "Тобола", некогда игравший в связке с Нурболом Жумаскалиевым, теперь будет ассистентом главного тренера костанайского клуба. Интересно, что и.о. главного тренера 23 июля назначен Нурбол.

С 2002 по 2010 годы Данияр Муканов (в желтой форме) играл на позиции защитника в ФК "Тобол"

Данияр Муканов играл за Тобол с 2002 по 2010 год, провел 260 матчей. При нем команда была чемпионом, обладателем Кубка страны и 7 раз становилась призёром чемпионата Казахстана.

Муканов считался одним из лучших защитников Казахстана. Дебютировал в сборной Казахстана 17 апреля 2002 года в товарищеском матче со сборной Латвии. В национальной сборной с 2002 по 2006 Муканов сыграл 12 матчей и забил 1 гол сборной Фарерских островов.

С 2016 года Данияр Муканов работал тренером в ФК «Форум», ФК «Махтаарал», ФК «Иртыш». Последнее место работы - главный тренер ФК «Махтаарал» (Первая лига).