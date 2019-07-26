Форум
drakon
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: В статье указано двухместное купе, Кажись СВ, спальный вагон - называется... 8-) :-o
26.07.19 23:41
Victor Yang
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
таноми52: Ничем не обоснованное заявление. "Российские ватники", как и все советские люди, в своё время в боях рвали врагов, а где американцы доказали свой патриотизм? Речь шла о таком...
26.07.19 23:38
таноми52
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
zloy kyrgyz: вас порвут на американский флаг, там патриотизм и любовь к государственной машине настолько сильны что Российские ватники детсадовцы по сравнению с ними Ничем не обоснованное...
26.07.19 23:16
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
таноми52: Может, это был единственный способ в живых остаться И телефон поди сдох, в 112 позвонить. А заряжать - опять к проводникам кланяться. И понеслась :lol: Или щас заряжать в купе можно? Я...
26.07.19 23:14
Ваш земляк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
elektron: Зато есть Аль-Фара-Би, арабы непонятные для истории Казахстана. Когда переименовывали, нарыли "фактов", что он типа что-то там делал в Таразе - или проездом был, или что ещё.
26.07.19 22:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В тренерский штаб ФК«Тобол» вошел Данияр Муканов

Николай СОЛОВЬЕВ

26 июля 2019, 14:55 |  Спорт

Легендарный защитник "Тобола", некогда игравший в связке с Нурболом Жумаскалиевым, теперь будет ассистентом главного тренера костанайского клуба. Интересно, что и.о. главного тренера 23 июля назначен Нурбол.

С 2002 по 2010 годы Данияр Муканов (в желтой форме) играл на позиции защитника в ФК "Тобол"

Данияр Муканов играл за Тобол с 2002 по 2010 год, провел 260 матчей. При нем команда была чемпионом,  обладателем Кубка страны и 7 раз становилась призёром чемпионата Казахстана.

Муканов считался одним из лучших защитников Казахстана. Дебютировал в сборной Казахстана 17 апреля 2002 года в товарищеском матче со сборной Латвии. В национальной сборной с 2002 по 2006 Муканов сыграл 12 матчей и забил 1 гол сборной Фарерских островов.

С 2016 года Данияр Муканов работал тренером в ФК «Форум», ФК «Махтаарал», ФК «Иртыш». Последнее место работы - главный тренер  ФК «Махтаарал» (Первая лига).
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.07.19 16:51 Облачность и дожди - жару в Костанайской области слегка разнообразят осадки
26.07.19 14:41 Казахстанцам пообещали не сохранять их пароли и переписки
26.07.19 13:32 На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза меньше средств из бюджета Костаная, чем в прошлом
26.07.19 13:15 Могут ли блокировать VPN в Казахстане
26.07.19 11:28 Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде №2 Костаная началось слушание дела по мошенничеству
26.07.19 10:27 Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
26.07.19 08:42 Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
25.07.19 17:48 С 1 августа в Костанае запустят проект по бесплатной юридической поддержке населения
25.07.19 17:45 Врачи медпоезда обнаружили более 10 случаев подозрений на туберкулез в Костанайской области
25.07.19 16:40 За полицейскими и судьями будут следить специальные люди

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 2
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх