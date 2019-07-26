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maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: Но не на рабочем же месте! Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
26.07.19 13:54
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная: Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал. А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
26.07.19 13:50
Змея Подколодная
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
26.07.19 13:46
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте. Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо...
26.07.19 13:37
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я нг читаю. Тут такого не сказано. Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.
26.07.19 13:33
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На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза меньше средств из бюджета Костаная, чем в прошлом

Галина КАТКОВА

26 июля 2019, 13:32 |  Общество

Отдел ЖКХ акимата города ответил «НГ» на запрос, сделанный в связи с тем, что в парке высохли газоны, желтеет листва на деревьях. В этом году на обслуживание самой большой в Костанае рекреационной зоны предусмотрено 20,7 млн тенге. В прошлом было 53,7 млн.

Ясно, что не все средства должны идти на полив. Город этими деньгами платит подрядной организации и за уборку мусора в парке, содержание в надлежащем состоянии дорожек и памятников. Однако, в нынешнем году, к юбилею Победы, парк был реконструирован, так что с дорожками и бюстами героев войны там и без особого ухода все в порядке. Зато как зеленая зона в это засушливое лето парк чувствует себя плохо.

Обслуживает его ТОО «Жана Омир 2012». Компания зарегистрирована в Рудном. Кстати, она же обслуживает парк 25-летия Независимости на улице Гашека в Костанае.

На вопрос о кратности полива, которая предусмотрена заказчиком для подрядной организации, редакция получила ответ: «15 раз на 70 000 кв. метров». Если исходить из того, что поливной сезон длится до 1 октября, то раз в неделю. Если поливают только летом, то немного чаще, чем раз в неделю. При этом, ежедневные наблюдения горожан доказывают, что парк никогда не заливается полностью в один день, так что контролировать кратность полива невозможно.

Готовя недавно материал о состоянии рекреационных зон города, «НГ» выяснила в ГКП «Костанай Су», что к 24 июля ТОО «Жана Омир» в этом году приобрел 500 т воды для полива парка. За весь поливной сезон в прошлом году другая организация купила 1 039 т воды, однако прошлые лето и осень были более дождливыми.

«НГ» также поинтересовалась в отделе ЖКХ, предусмотрен ли полив скверов в Костанае. Ответ: «Бюджетные средства на полив старых скверов и аллей не предусмотрены, молодых саженцев, нуждающихся в поливе, в старых скверах нет».

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Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
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