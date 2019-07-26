Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Из-за лесных пожаров в Сибири в приграничных регионах Казахстана зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ, передает Informburo.kz.
В "Казгидромете" сообщили об ухудшении метеорологической обстановки в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях.
Метеорологи сообщили, что на снимках дистанционного зондирования земли со спутников NASA наблюдаются очаги возгорания, пожары в районе Сибири и распространение шлейфа от пожаров в западном направлении. Южная часть шлейфа от пожаров распространяется на СКО, Костанайскую, Акмолинскую, Павлодарскую области и город Нур-Султан.
"При лесных пожарах выделяются следующие загрязняющие вещества: парниковые газы (диоксид углерода, метан, озон, оксид азота, оксид углерода), диоксид серы а также взвешенные частицы, РМ-10 и в особенности РМ-2,5 (загрязнители, в состав которых входят твёрдые микрочастицы и мельчайшие капли жидкостей)", – говорится в сообщении.
В приграничных регионах РК на станциях экологического мониторинга "Казгидромет" зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК).
В Акмолинской области и Нур-Султане сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, отметили в "Казгидромете". Такая же ситуация отмечается в Костанайской области.
Ветер и осадки в ВКО, СКО и Павлодарской области способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, отметили метеорологи.
В Нур-Султане утром 25 июля образовался смог. На дымку, окутавшую город, астанчане жаловались в соцсетях. На двух автоматических постах утром зафиксировали повышение уровня загрязнённости воздуха до 1,8 ПДК.
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: Но не на рабочем же месте! Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная: Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал. А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте. Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо...
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я нг читаю. Тут такого не сказано. Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.