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maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик: Но не на рабочем же месте! Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
26.07.19 13:54
maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная: Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал. А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
26.07.19 13:50
Змея Подколодная
Могут ли блокировать VPN в Казахстане
Предлагаю вообще заглушку поставить)Тарелки тоже запретить. Транслировать исключительно Хабар, чтобы мы не забывали, как хорошо мы живем. Будем, как китайцы, но у тех хоть VPN разрешен и ВК.)))
26.07.19 13:46
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте. Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо...
26.07.19 13:37
Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я нг читаю. Тут такого не сказано. Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.
26.07.19 13:33
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Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные

26 июля 2019, 08:42 |  Общество

Из-за лесных пожаров в Сибири в приграничных регионах Казахстана зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ, передает Informburo.kz.

В "Казгидромете" сообщили об ухудшении метеорологической обстановки в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях.

Метеорологи сообщили, что на снимках дистанционного зондирования земли со спутников NASA наблюдаются очаги возгорания, пожары в районе Сибири и распространение шлейфа от пожаров в западном направлении. Южная часть шлейфа от пожаров распространяется на СКО, Костанайскую, Акмолинскую, Павлодарскую области и город Нур-Султан.

"При лесных пожарах выделяются следующие загрязняющие вещества: парниковые газы (диоксид углерода, метан, озон, оксид азота, оксид углерода), диоксид серы а также взвешенные частицы, РМ-10 и в особенности РМ-2,5 (загрязнители, в состав которых входят твёрдые микрочастицы и мельчайшие капли жидкостей)", – говорится в сообщении.

В приграничных регионах РК на станциях экологического мониторинга "Казгидромет" зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК).

В Акмолинской области и Нур-Султане сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, отметили в "Казгидромете". Такая же ситуация отмечается в Костанайской области.

Ветер и осадки в ВКО, СКО и Павлодарской области способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, отметили метеорологи.

В Нур-Султане утром 25 июля образовался смог. На дымку, окутавшую город, астанчане жаловались в соцсетях. На двух автоматических постах утром зафиксировали повышение уровня загрязнённости воздуха до 1,8 ПДК.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо братская Россия. Сами там еле дышите, и теперь и нам тоже придется.
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* maxsaf
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2392
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Спасибо братская Россия

День сегодня жарковат -
Это Путин виноват.
Если воздух грязноват -
Снова Путин виноват.
А еще он виноват,
если не растет трава,
Обкарнали все деревья,
Разболелась голова.
Из пяти сот тысяч денег
получил полста едва.
Не хватило на покушать,
Плачет юная вдова.
Возмущаются бабульки,
Снизу слышен жесткий мат.
Виноваты кто угодно,
Но не местный акимат,
Не "святые" из госдумы,
Или как их там... Сенат!
Не коррупция повально,
А расейский "старший брат" :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.07.2019 - 10:20]
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§ yudjin
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Спасибо братская Россия.

А в своём глазу соринку не видите?
То, что горело 1000 гектаров в Наурзуме и при юго-западном ветре скорее всего и накрыло астану так это не рассматривают?

Достаточно открыть карту пожаров на вчерашнее число и всё видно откуда ветер дует:
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* Змея Подколодная
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
А расейский "старший брат"

Рука Кремля, однозначно)
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§ zloy kyrgyz
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как дело то повернулось, я то думал на этом сайте все за все хорошее против всего плохого, а тут оказывается пророссийское лобби сидит,только попробуй что-нибудь про матушку Россию написать плохое тебя в комментах аккуратно поправят что следи за Казахстаном своим и не суйся куда ненадо, у вас вон все плохо, нурлыкуния и вообще леса горят, сейчас серый волк придет еще стопудов, едкое напишет что-то, ждемс)
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§ Сергей_я
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
То, что горело 1000 гектаров в Наурзуме и при юго-западном ветре скорее всего и накрыло астану так это не рассматривают?

Я думаю надо смотреть розу ветров. По сравнению с Россией у нас как будто просто спичку зажгли.

Начитался с утра новостей, но не тех что по ТВ показывают. Там у них вообще жесть, люди с окон соседние дома не видят, а им твердят что все под контролем ,показатели в границах нормы, это мол сухая гроза.
Сразу вспомнилась Арысь, где все якобы случайно начало взрываться.

[Исправлено: Сергей_я, 26.07.2019 - 10:46]
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§ yudjin
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
оказывается пророссийское лобби сидит

оооо, ну вы то нурлыкуны, только и ищите внешнего врага, не смотря на себя.
А по карте то видно где горит, но вам то пофиг... у вас методичка выдана.
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§ Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Есть сайт - http://fires.ru/, там всё предельно ясно. У россиян очень проблемно в Забайкалье,Красноярске, Якутии это да. Но расстояние за 2000 км однако. И про пожары в КЗ там видно на карте все предельно ясно.
Хотя, сайт то российский, возможны происки ... :lol:
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§ Сергей_я
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У россиян очень проблемно в Забайкалье,Красноярске, Якутии это да.

Я открывал эту карту. Но нас в данном случае интересует не сколько местонахождение пожара, а сила и откуда куда передвигаются воздушные массы с тех краев. Может там тоже есть такое, на сайте, не вникал.
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§ zloy kyrgyz
Re: Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.07.19 - 11:21
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а сила и откуда куда передвигаются воздушные массы с тех краев

2000 с лишним км не о чем не говорит? Я понимаю еще бы Омск, Тюмень. Но Красноярск и Якутия это очень и очень далеко.
А у нас и своих пожаров хватает, аднако.
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§ Сергей_я
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
2000 с лишним км не о чем не говорит

Ни о чем не говорит. Если к нам циклоны/антициклоны приходят чуть ли не с СШП, то уж дыму прийти за недельку/другую не проблема.
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§ Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Понятно. А свои пожары без дыма. :lol: Да и не пожары это, так балование спичками.
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§ Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6380
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ни о чем не говорит. Если к нам циклоны/антициклоны приходят

Касаемо ветра. :-)
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* Змея Подколодная
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а тут оказывается пророссийское лобби сидит,только попробуй что-нибудь про матушку Россию написать плохое

Еще один, кому Путин на собственной кухне мерещится.
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