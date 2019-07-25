За полицейскими и судьями будут следить специальные люди

В Антикоррупционной службе создали специализированные подразделения по выявлению коррупции в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наряду с существовавшими следственно-оперативными службами созданы специализированные подразделения по выявлению и расследованию фактов коррупции в квазигосударственном секторе, а также в правоохранительных и судебных органах. Вы знаете, что в национальных компаниях сосредоточены огромные средства, в том числе из бюджета и Нацфонда. Контролировать их, не допуская расхищения, это наша прямая обязанность", - сказал первый заместитель председателя агентства Олжас Бектенов на брифинге в Нур-Султане.

Он отметил, что коррупция в правоохранительных органах и судах характеризуется повышенной общественной опасностью, подрывает устои нормального функционирования государства и общества.

"Именно поэтому борьба с коррупцией в указанных сферах определена в качестве одного из основных приоритетов нового агентства. Этим будут заниматься специально подготовленные сотрудники", - добавил он