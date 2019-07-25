Начальника депо подозревают в получении взятки

Сотрудники антикоррупционной службы задержали начальника областного эксплуатационного локомотивного депо Костанайского отделения грузовых перевозок филиала АО "НК КТЖ – Грузовые перевозки", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Задержанного подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч тенге через машиниста электровоза за трудоустройство частного лица. Начальника депо отправили в СИЗО, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное задержание в отношении посредника не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.