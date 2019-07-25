Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в Костанайской области

Прибор, установленный на сотом километре республиканской трассы Костанай-Аулиеколь- Сурган был вдребезги разбит в ночь с 24 на 25 июля, сообщают специалисты Костанайского филиала ТОО "Казахавтодор".

Скоростемер, установленный на высоте 3 метров, был разбит, очевидно, намеренно. Электронная установка, измеряющая скорость проезжающих автомобилей, стоит примерно 3 млн тенге. Таких на республиканских дорогах Костанайской области всего шесть, уточнил "НГ" главный инженер "Казахавтодора" Арслан БАУКИН.

- Такие дорогостоящие приборы устанавливаются для удобства людей, для безопасности. Это недопустимое варварство. - считает Баукин. - Отремонтировать его вряд ли удастся, придется менять на новый.

Это второй случай намеренной порчи скоростемеров. Первый раз прибор удалось отрмонтировать. Виновных в прошлом акте вандализма полиция пока не нашла.

Предприятие обратилось с заявлением в полицию.