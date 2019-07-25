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Змея Подколодная
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Обкромсали всю улицу Майлина. Убожество. Все закатали в брусчатку.Скоро начнут прогрессировать бронхо-легочные заболевания.
25.07.19 17:44
Змея Подколодная
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
Уже даже не смешно))) А кто будет блюсти за спец подразделением?)
25.07.19 17:33
Змея Подколодная
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
а вы можете дальше тешить себя иллюзиями,что добрый дядя работодатель оплатит вам безбедную старость. Это смотря где работать. У Вас, уважаемый, без сомнения так и будет) Но дядя-работодатель...
25.07.19 17:23
drakon
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
В полиции же есть - УСБ. Теперь за УСБ, тоже будут - следить... :lol: :oops: :-x
25.07.19 17:15
Убийца драконов
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Сейчас шел вдоль Абая, возле СХИ, там тоже обрезают деревья. И нет чтобы просто подровнять, они целыми ветками спиливают. Итак некрасивые огрызки торчат вместо деревьев, так еще рядом бродят с...
25.07.19 16:59
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Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в Костанайской области

25 июля 2019, 14:16 |  Происшествия

Прибор, установленный на сотом километре республиканской трассы Костанай-Аулиеколь- Сурган был вдребезги разбит в ночь с 24 на 25 июля, сообщают специалисты Костанайского филиала ТОО "Казахавтодор".

Скоростемер, установленный на высоте 3 метров, был разбит, очевидно, намеренно. Электронная установка, измеряющая скорость проезжающих автомобилей, стоит примерно 3 млн тенге. Таких на республиканских дорогах Костанайской области всего шесть, уточнил "НГ" главный инженер "Казахавтодора"  Арслан БАУКИН.

- Такие дорогостоящие приборы устанавливаются для удобства людей, для безопасности. Это недопустимое варварство. -  считает Баукин. - Отремонтировать его вряд ли удастся, придется менять на новый.

Это второй случай намеренной порчи скоростемеров. Первый раз прибор удалось отрмонтировать. Виновных в прошлом акте вандализма полиция пока не нашла.

Предприятие обратилось с заявлением в полицию.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.07.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 3млн. и для видеорегистратора места для таких случаев не предусмотрели?
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§ Гриня
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 25.07.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то я не понял,а зачем на скоростемере рисунок знака с ограничением 60км\час?Насколько знаю,они светят зеленым или красным?Он получается,положенные на трассе 90 км\час светил красным?Правильно тогда сделали ,что разбили.Я в челябинске ехал,и так маршрут толком не знал,еще на пути красный светофор с цифрами 69,я остановился,а оказалось что это тоже скоростемер был,я понял когда он вдруг резко позеленел.А читать какие то надписи на плакатах времени особо не было.Хорошо что никто в зад не въехал,останавливался я плавно.
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§ лимон
Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Что-то я не понял,а зачем на скоростемере рисунок знака с ограничением 60км\час?

если я не ошибаюсь, он находиться до знака окончания Затобольска, т.е. в населенном пункте

[Исправлено: лимон, 25.07.2019 - 14:46]
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§ Гриня
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 25.07.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
он находиться до знака окончания Затобольска

Прибор, установленный на сотом километре республиканской трассы Костанай-Аулиеколь- Сурган
Может быть и в Затоболовке,давно там ездил,тогда конечно извиняюсь.
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