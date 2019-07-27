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В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
27 июля 2019, 08:12 | Общество
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Depositphotos / Denis Linine
Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
Банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их институциональным заемщикам по отрицательной ставке (но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка). Заемщикам это тоже удобно: необходимо вернуть меньше, чем взяли.
Сейчас по такой схеме работают Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank. Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются невысокими, но все же выше нуля.
Похожая практика существует в Дании, Швеции и Японии.
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