Кому и когда спишут долги по кредитам? Всё, что нужно знать

Informburo.kz отвечает на самые распространённые вопросы по снижению долговой нагрузки.

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26 июня президент Казахстана поручил Правительству и Нацбанку принять беспрецедентные меры – списать долги по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения. Остальным казахстанцам – простить пеню и штрафы по кредиторской задолженности.

Но что делать, если у должника несколько кредитов или он уже погасил задолженность? Может ли он рассчитывать на возврат денег? Как заёмщику узнать, коснутся ли его меры по снижению долговой нагрузки населения? Ответы на эти и другие вопросы – в разборе Informburo.kz.

№1. За кого государство погасит долги по кредитам? Списание долгов по беззалоговым потребительским кредитам коснётся шести категорий граждан: многодетные семьи;

семьи, получающие пособие по потере кормильца;

семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;

получатели адресной социальной помощи;

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. Сумма общей задолженности по кредиту не должна превышать 3 млн тенге на 1 июня 2019 года.

По данным Национального банка, долги по кредитам погасят за 440 тысяч казахстанцев из указанных категорий граждан.

№2. Как узнать, спишут ли мою задолженность по кредиту? Заёмщикам никуда ходить не надо. Список должников составляют госорганы без их участия через информационные системы. Списать долги по кредитам планируют до 18 сентября 2019 года. После этой даты можно обратиться в ЦОН и запросить информацию о погашенной задолженности. Также её можно получить в личном кабинете на веб-портале электронного правительства. Проверить свой социальный статус можно на сайте электронного правительства. Услуга уже доступна.

№3. Если у меня несколько просроченных кредитов, задолженность в 300 тысяч тенге спишут по всем или только одному? Рассчитывать задолженность (основной долг + вознаграждение) будут независимо от количества займов. Если у вас несколько кредитов, то 300 тысяч тенге спишут по самому крупному кредиту. "Если заёмщик имеет задолженность 200 тысяч тенге в одном банке и 150 тысяч в другом, то вначале будет полностью погашена задолженность на 200 тысяч в первом банке, после чего частично погашена задолженность на 100 тысяч во втором банке. Оставшаяся задолженность в 50 тысяч тенге во втором банке будет погашаться заёмщиком самостоятельно", – пояснили в Национальном банке РК.

№4. Все члены семьи имеют право на списание кредитов или только один? Если кредиты у нескольких членов семьи, то погасят задолженность по каждому договору займа. "Если оформлены два кредита на двух членов семьи, то по каждому договору займа они имеют право на погашение до 300 тысяч тенге. То есть общая сумма погашения задолженности на двух членов семьи составит до 600 тысяч тенге", – сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

№5. Если у меня нет просрочек по кредиту, спишет ли государство мой основной долг? Да. Списанию подлежит основной долг и начисленное вознаграждение по кредиту, независимо от того, является ли эта задолженность просроченной на какой-либо срок или нет.

№6. Пеню и штрафы спишут всем гражданам или только социально уязвимой группе населения? Пеню и штрафы спишут всем гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, независимо от их социального статуса, суммы задолженности и начисленных штрафов и пени. По предварительной оценке, пени и штрафы спишут 5 млн казахстанцам на 58,4 млрд тенге. 70% суммы погасят за собственный счёт банки и минкрофинансовые организации, оставшийся долг – за счёт средств Нацбанка. Банки и микрофинансовые организации простят долги по начисленной неустойке (пени и штрафы) до 30 июля 2019 года.

№7. Когда спишут долги по кредитам? До конца сентября 2019 года планируется завершить все процедуры. "До этого времени заёмщик должен своевременно осуществлять платежи по кредиту в целях недопущения возникновения просрочек, которые могут негативно отразиться на кредитной истории и повлиять на возможность получения кредитов в будущем. Кроме того, при возникновении просрочек могут начисляться штрафы и пени. Если штрафы и пени начислены после 1 июля, заёмщики будут выплачивать их самостоятельно", – подчеркнули в Нацбанке.

№8. Что делать, если я погасил кредит самостоятельно? Размер задолженности будут рассчитывать на 1 июня 2019 года. Если заёмщик оплатил долги в пределах 300 тысяч тенге после 1 июня, то эту сумму ему возместят независимо от того, погашен кредит частично или полностью. "К примеру, на 1 июня задолженность составляла 320 тысяч тенге. В течение июня-июля заёмщик продолжал самостоятельно погашать кредит ежемесячно по 20 тысяч тенге. В результате на 1 августа задолженность заёмщика составила 280 тысяч тенге. Банку переведут 300 тысяч тенге, из которых 280 тысяч тенге направят на погашение задолженности, оставшиеся 20 тысяч тенге вернут заёмщику", – уточнили в Нацбанке. Перечислять деньги будут либо на счёт заёмщика, либо выдавать наличными. Должник должен будет написать заявление.

№9. Важно ли иметь прописку для списания долгов по кредитам? Нет. Правилами требование по прописке не предусмотрено.

№10. Это разовая акция или государство и потом мне спишет долги по кредитам? Меры по снижению долговой нагрузки населения – единоразовая акция. Это на расширенном заседании Правительства подчеркнул президент Казахстана. "Эта акция имеет разовый характер. Дальше мы увлекаться такими мерами не сможем. Не имеем права. Но то, что мы объявили, мы должны выполнить", – сказал Касым-Жомарт Токаев.