Состояние несовершеннолетних, попавших в ДТП на скутере, немного улучшилось

ДТП произошло в п. Заречный Костанайского района 23 июня в 23.30. Двое юношей 16 и 17 лет ехали на скутере, когда их сбил поворачивающий налево «ВАЗ 2107». В результате оба получили серьезные ранения.

Иллюстративное фото kpcdn.net

- 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107», двигаясь в сторону микрорайона «Северный», при совершении поворота налево, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со скутером под управлением 16-летнего подростка, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По факту ДТП сотрудниками отдела полиции Костанайского района проводится расследование.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения, пострадавшие были доставлены в областную детскую больницу. 16-летний подросток, который управлял скутером, получил рваные раны, ушибы и сейчас проходит лечение в отделении травматологии. За жизнь его 17-летнего пассажира врачам пришлось побороться.

У него разрыв печени, другие травмы органов брюшной полости. Юношу прооперировали и какое-то время держали на аппарате искусственной вентиляции легких. В данное время его состояние постепенно улучшается, он переведен на самостоятельное дыхание.