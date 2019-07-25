Форум
Змея Подколодная
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Обкромсали всю улицу Майлина. Убожество. Все закатали в брусчатку.Скоро начнут прогрессировать бронхо-легочные заболевания.
25.07.19 17:44
Змея Подколодная
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
Уже даже не смешно))) А кто будет блюсти за спец подразделением?)
25.07.19 17:33
Змея Подколодная
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
а вы можете дальше тешить себя иллюзиями,что добрый дядя работодатель оплатит вам безбедную старость. Это смотря где работать. У Вас, уважаемый, без сомнения так и будет) Но дядя-работодатель...
25.07.19 17:23
drakon
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
В полиции же есть - УСБ. Теперь за УСБ, тоже будут - следить... :lol: :oops: :-x
25.07.19 17:15
Убийца драконов
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Сейчас шел вдоль Абая, возле СХИ, там тоже обрезают деревья. И нет чтобы просто подровнять, они целыми ветками спиливают. Итак некрасивые огрызки торчат вместо деревьев, так еще рядом бродят с...
25.07.19 16:59
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Состояние несовершеннолетних, попавших в ДТП на скутере, немного улучшилось

25 июля 2019, 12:57 |  Происшествия

ДТП произошло в п. Заречный Костанайского района 23 июня в 23.30. Двое юношей 16 и 17 лет ехали на скутере, когда их сбил поворачивающий налево «ВАЗ 2107». В результате оба получили серьезные ранения.

Иллюстративное фото kpcdn.net

- 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107», двигаясь в сторону микрорайона «Северный», при совершении поворота налево, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со скутером под управлением 16-летнего подростка, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По факту ДТП сотрудниками отдела полиции Костанайского района проводится расследование.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения, пострадавшие  были доставлены в областную детскую больницу. 16-летний подросток, который управлял скутером, получил рваные раны, ушибы и сейчас проходит лечение в отделении травматологии. За жизнь его 17-летнего пассажира врачам пришлось побороться.

У него разрыв печени, другие травмы органов брюшной полости. Юношу прооперировали и какое-то время держали на аппарате искусственной вентиляции легких. В данное время его состояние постепенно улучшается, он переведен на самостоятельное дыхание.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.07.19 17:48 С 1 августа в Костанае запустят проект по бесплатной юридической поддержке населения
25.07.19 17:45 Врачи медпоезда обнаружили более 10 случаев подозрений на туберкулез в Костанайской области
25.07.19 16:40 За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
25.07.19 16:18 Биртанов объяснил запрет на поступление в резидентуру по некоторым специальностям
25.07.19 14:57 Начальника депо подозревают в получении взятки
25.07.19 14:16 Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в Костанайской области
25.07.19 10:33 Несовершеннолетним наглядно показали правила поведения на воде в Костанае
25.07.19 09:48 Ставка - 10 000 тенге за вагон: новые подробности громкого дела о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассказали в суде
25.07.19 08:58 Евгений ШИБАРШИН: Наследие незавидное
24.07.19 17:51 Жаркие выходные с кратковременными дождями вновь ждут жителей Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ лимон
Re: Состояние несовершеннолетних, попавших в ДТП на скутере,...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блин, сколько их бьется каждое лето и постоянно то тут, то там без шлемов, нарушая пдд рассекают
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 1
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх