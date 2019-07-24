Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Представители Единого национального пенсионного фонда разъяснили новые правила пенсионных отчислений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов©
В ЕНПФ отметили, что условно-накопительная пенсионная система будет формироваться за счет обязательных пенсионных взносов работодателей. Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.
Размер дополнительных отчислений составит пять процентов от ежемесячного дохода работников. По информации фонда, в рамках условно-накопительной пенсионной системы граждане будут получать пенсионные выплаты пожизненно.
Контроль за своевременностью и полнотой уплаты обязательных пенсионных взносов работодателем возложили на Комитет государственных доходов. В случае каких-либо нарушений со стороны работодателя работникам необходимо обращаться в КГД.
Новые правила пенсионных отчислений ожидают казахстанцев с 1 января 2020 года. Каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника. В Минтруда прогнозируют, что таким образом в ЕНПФ ежемесячно будет поступать около 35 миллиардов тенге.
Соответствующий закон был принят в 2015 году. Внедрить систему планировали в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.
"Если, допустим, солидарная пенсия выплачивается пожизненно за счет средств республиканского бюджета, на нее имеют право люди, у которых есть трудовой стаж до 98-го года. То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года. Соответственно, для того чтобы обеспечить пожизненные выплаты, в соответствии с концепцией нынешней модернизации принято решение о дополнении ее дополнительными условно-накопительными компонентами", - пояснила директор Департамента МТСЗН РК Виктория Шегай.
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