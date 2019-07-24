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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
URL=http://www.radikal.ru]a.radikal.ru [/URL Наверно так нельзя делать. Щас Елена будет ругатся. Кормить с рук незя. Мороженое трескают. Клюв заболеет, простынут
24.07.19 21:25
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый вроде 444 маршрутка с ногинска до метро партизанская. Я не запомнил. Спросил до метро и все. Назад на автобусе поеду с метро партизанской. Там все до единого борадачи))) Кстати на вднх воробьи...
24.07.19 21:23
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24.07.19 21:12
таноми52
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Я правильно поняла, что теперь, когда в ЕНПФ будут перечисляться 10% работодателем и 5% из з/п работника, то в последующем пенсионер будет получать пенсию до конца жизни не зависимо, сколько набежало...
24.07.19 20:59
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24.07.19 20:52
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Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ

24 июля 2019, 17:35 |  Государство

Представители Единого национального пенсионного фонда разъяснили новые правила пенсионных отчислений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

В ЕНПФ отметили, что условно-накопительная пенсионная система будет формироваться за счет обязательных пенсионных взносов работодателей. Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.

Размер дополнительных отчислений составит пять процентов от ежемесячного дохода работников. По информации фонда, в рамках условно-накопительной пенсионной системы граждане будут получать пенсионные выплаты пожизненно.

Контроль за своевременностью и полнотой уплаты обязательных пенсионных взносов работодателем возложили на Комитет государственных доходов. В случае каких-либо нарушений со стороны работодателя работникам необходимо обращаться в КГД. 

Новые правила пенсионных отчислений ожидают казахстанцев с 1 января 2020 года. Каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника. В Минтруда прогнозируют, что таким образом в ЕНПФ ежемесячно будет поступать около 35 миллиардов тенге.

Соответствующий закон был принят в 2015 году. Внедрить систему планировали в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.

"Если, допустим, солидарная пенсия выплачивается пожизненно за счет средств республиканского бюджета, на нее имеют право люди, у которых есть трудовой стаж до 98-го года. То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года. Соответственно, для того чтобы обеспечить пожизненные выплаты, в соответствии с концепцией нынешней модернизации принято решение о дополнении ее дополнительными условно-накопительными компонентами", - пояснила директор Департамента МТСЗН РК Виктория Шегай.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6622
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чё они потом удивляются ,что люди на улицы выходят?
Опять нагло и без совестно залезли в карман работягам и аппетит хороший сразу на 5% не меньше.
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§ maxsaf
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года.

Мне конечно глубоко наплевать, поскольку мои накопления я уже никогда не увижу, но все же я в свое время добавил в трудовую книжку и учебу, которая захватила 97 год, поэтому есть надежда, что те, кто поступил так же, им тоже это зачтется. А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.
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§ elektron
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.//

А потом эти работники будут так же условную пенсию получать?! :lol: Цитата:
maxsaf:
А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.

Они тоже уже где то условно, как и мои. :-P
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§ drakon
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А мои отчисления уже кто-то потратил

Цитата:
elektron:
как и мои. :-P

И наши с Барбарой - тоже,
как и многих тысяч других людей...
:lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно поняла, что теперь, когда в ЕНПФ будут перечисляться 10% работодателем и 5% из з/п работника, то в последующем пенсионер будет получать пенсию до конца жизни не зависимо, сколько набежало на его пенсионный счёт?
И не нужно будет переживать, что вот деньги кончились на счёте, а я ещё не умер?
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