Преступник, больше года находившийся в международном розыске, задержан в Аркалыке

31-летний аркалыкчанин подозревается в убийстве. Больше года назад, 1 июля 2018 года, поссорившись со своим знакомым, он, ударил его ножом. Сразу после убийства, подозреваемый скрылся.

Он был объявлен в международный розыск. Задержали его, по сообщению пресс-службы ДП Костанайской области, на днях, в Аркалыке, куда он вернулся. Задержанию предшествовала оперативная разработка.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания УП г. Аркалык.