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Преступник, больше года находившийся в международном розыске, задержан в Аркалыке
24 июля 2019, 13:26 | Криминал
31-летний аркалыкчанин подозревается в убийстве. Больше года назад, 1 июля 2018 года, поссорившись со своим знакомым, он, ударил его ножом. Сразу после убийства, подозреваемый скрылся.
Он был объявлен в международный розыск. Задержали его, по сообщению пресс-службы ДП Костанайской области, на днях, в Аркалыке, куда он вернулся. Задержанию предшествовала оперативная разработка.
Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания УП г. Аркалык.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
директор пляжа: вы как первый день. Прокурором - работаете... :lol: ;-)
Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
вы как первый день. Немного сглупила :lol:
Новые дороги уже рассыпаются
drakon: Где - антикорупционщики... дык 30%, какие антикорупционщики :lol:
Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
Елена Элерт: Какую экспертизу он должен был пройти? и где? экспертизу на состояние алкогольного опьянения проходят все участники ДТП. вы как первый день.
Новые дороги уже рассыпаются
Елена Элерт: что бы они успели так асфальт попортить)) Значит, 3 машины - проехало... :lol: :oops: :-P