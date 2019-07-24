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Преступник, больше года находившийся в международном розыске, задержан в Аркалыке

24 июля 2019, 13:26 |  Криминал

31-летний аркалыкчанин подозревается в убийстве. Больше года назад, 1 июля 2018 года, поссорившись со своим знакомым, он, ударил его ножом. Сразу после убийства, подозреваемый скрылся.

Он был объявлен в международный розыск. Задержали его, по сообщению пресс-службы ДП Костанайской области, на днях, в Аркалыке, куда он вернулся. Задержанию предшествовала оперативная разработка.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания УП г. Аркалык.
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Комментарии к новости
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§ Елена Элерт
Re: Преступник, больше года находившийся в международном...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не Аркалык а Чикаго какой-то, за один день две негативные новости о преступниках из этого городка
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§ drakon
Re: Преступник, больше года находившийся в международном...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
из этого городка

Всё так же - убивают... :-o
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