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4 000 пациентов не подтвердили получение лекарств, которые по базе считались выданными

24 июля 2019, 13:02 |  Государство
Несоответствие данных Фонд медицинского страхования выявил во время мониторинга с помощью SMS-рассылки, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Фонд медицинского страхования подвёл итоги мониторинга предоставления бесплатных лекарств, сообщает пресс-служба фонда.

С 12 апреля по 30 июня 2019 года фонд проводил рассылку SMS-сообщений пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств были отражены в информационной системе "Лекарственное обеспечение" в апреле-июне.

Всего было направлено более миллиона SMS-уведомлений. В сообщении содержалась информация о номере рецепта и дате выдачи лекарства. Если пациент не получал эти медикаменты, ему предлагалось направить в ответ на SMS-уведомление цифру 0 или позвонить в контакт-центр ТОО "СК-Фармация" по номеру 1439.

По итогам рассылки SMS-уведомлений фонд зарегистрировал 27 798 отзывов от пациентов, из которых не получили препараты 4 137 человек.

Больше всего ответов о неполучении препаратов направили жители Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей.

Мониторинг также позволил выявить топ-10 медицинских организаций, где зарегистрировано наибольшее количество несоответствий данных по рецептам (выписанных и отоваренных пациентом).

В числе таких организаций:

  • Жалагашская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой и Областной медицинский центр Кызылординской области;
  • Актауская городская поликлиника №1 Мангистауской области;
  • Уланская ЦРБ Восточно-Казахстанской области;
  • Жетысайская районная больница "Асык-Ата" и Тюлькубасская ЦРБ Туркестанской области;
  • Талгарская ЦРБ и Илийская ЦРБ Алматинской области.

С 2018 года Фонд социального медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. Фонд перечисляет деньги только по фактически обеспеченным рецептам после получения лекарств пациентом и внесения соответствующей отметки в информационную систему.

"Все отзывы, полученные от пациентов, регистрировались и обрабатывались фондом. Рассылка SMS-уведомлений позволила вовлечь в систему контроля самих пациентов. Благодаря этому удалось выявить факты несоответствия между выписанными рецептами и их фактическим обеспечением", – пояснил председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов.

ФСМС является оператором двух пакетов медицинской помощи: гарантированного объёма медицинской помощи, финансируемого из республиканского бюджета, и обязательного медицинского страхования, финансируемого за счёт отчислений и взносов работодателей, граждан и государства.

Закупку лекарств и изделий медицинского назначения для предоставления в поликлиниках производит ТОО "СК-Фармация" на средства, получаемые по договору с ФСМС. "СК-Фармация" в свою очередь закупает лекарства по заявкам медицинских организаций. Сумма заключённого договора между ФСМС и "СК-Фармация" в 2019 году составила 86,9 млрд тенге.
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§ drakon
Re: 4 000 пациентов не подтвердили получение лекарств, которые...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё так же - воруют... :-o
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