4 000 пациентов не подтвердили получение лекарств, которые по базе считались выданными
Иллюстративное фото Pixabay.com
Фонд медицинского страхования подвёл итоги мониторинга предоставления бесплатных лекарств, сообщает пресс-служба фонда.
С 12 апреля по 30 июня 2019 года фонд проводил рассылку SMS-сообщений пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств были отражены в информационной системе "Лекарственное обеспечение" в апреле-июне.
Всего было направлено более миллиона SMS-уведомлений. В сообщении содержалась информация о номере рецепта и дате выдачи лекарства. Если пациент не получал эти медикаменты, ему предлагалось направить в ответ на SMS-уведомление цифру 0 или позвонить в контакт-центр ТОО "СК-Фармация" по номеру 1439.
По итогам рассылки SMS-уведомлений фонд зарегистрировал 27 798 отзывов от пациентов, из которых не получили препараты 4 137 человек.
Больше всего ответов о неполучении препаратов направили жители Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей.
Мониторинг также позволил выявить топ-10 медицинских организаций, где зарегистрировано наибольшее количество несоответствий данных по рецептам (выписанных и отоваренных пациентом).
В числе таких организаций:
- Жалагашская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой и Областной медицинский центр Кызылординской области;
- Актауская городская поликлиника №1 Мангистауской области;
- Уланская ЦРБ Восточно-Казахстанской области;
- Жетысайская районная больница "Асык-Ата" и Тюлькубасская ЦРБ Туркестанской области;
- Талгарская ЦРБ и Илийская ЦРБ Алматинской области.
С 2018 года Фонд социального медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. Фонд перечисляет деньги только по фактически обеспеченным рецептам после получения лекарств пациентом и внесения соответствующей отметки в информационную систему.
"Все отзывы, полученные от пациентов, регистрировались и обрабатывались фондом. Рассылка SMS-уведомлений позволила вовлечь в систему контроля самих пациентов. Благодаря этому удалось выявить факты несоответствия между выписанными рецептами и их фактическим обеспечением", – пояснил председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов.
ФСМС является оператором двух пакетов медицинской помощи: гарантированного объёма медицинской помощи, финансируемого из республиканского бюджета, и обязательного медицинского страхования, финансируемого за счёт отчислений и взносов работодателей, граждан и государства.
Закупку лекарств и изделий медицинского назначения для предоставления в поликлиниках производит ТОО "СК-Фармация" на средства, получаемые по договору с ФСМС. "СК-Фармация" в свою очередь закупает лекарства по заявкам медицинских организаций. Сумма заключённого договора между ФСМС и "СК-Фармация" в 2019 году составила 86,9 млрд тенге.
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