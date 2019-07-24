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Две медали привезли костанайские спортсмены с чемпионата Азии по джиу-джитсу

Дмитрий ПЕТРЕНКО

24 июля 2019, 09:41 |  Спорт

С 14 по 22 июля в Улан-Баторе (Монголия) прошел чемпионат Азии по джиу-джитсу в разделах файтинг-систем, контакт-систем, дуо-систем, неваза-систем. Более 1200 борцов континента собралось чтобы выявить лучших. В составе сборной Казахстана  успешно выступили двое джитсеров из Костанайской области.

Досбол Жарасов (в центре) из Мендыкаринского района стал чемпионом Азии

Досбол Жарасов из поселка Боровской Мендыкаринского района выступил в разделе контакт-систем в весовой категории 56 кг, провел три поединка и завоевал золотую медаль чемпионата Азии, тем самым выполнив норматив мастера спорта международного класса РК по джиу-джитсу. Первую схватку Жарасов провел с представителем из Тайланда, во втором поединке и в финале бился с хозяевами турнира,  джитсерами из Монголии.

Мастер спорта международного класса Рамазан Кусаинов завоевал бронзу в разделе файтинг-систем в весовой категории 94 кг.

Рамазан Кусаинов (на пьедестале третий слева) завоевал бронзу чемпионата Азии

В Команном зачете Казахстан занял 2 место, уступив первенство Тайланду, хозяйка турнира Монголия заняла 3 место.

Фото из личного архива
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* alex_60
Re: Две медали привезли костанайские спортсмены с чемпионата...
alex_60


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Сообщений: 4153
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в очередной раз спрошу.
кто их спонсор?
катаются по миру.
тш их в каждой газете.
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Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
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