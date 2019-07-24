Две медали привезли костанайские спортсмены с чемпионата Азии по джиу-джитсу

С 14 по 22 июля в Улан-Баторе (Монголия) прошел чемпионат Азии по джиу-джитсу в разделах файтинг-систем, контакт-систем, дуо-систем, неваза-систем. Более 1200 борцов континента собралось чтобы выявить лучших. В составе сборной Казахстана успешно выступили двое джитсеров из Костанайской области.

Досбол Жарасов (в центре) из Мендыкаринского района стал чемпионом Азии

Досбол Жарасов из поселка Боровской Мендыкаринского района выступил в разделе контакт-систем в весовой категории 56 кг, провел три поединка и завоевал золотую медаль чемпионата Азии, тем самым выполнив норматив мастера спорта международного класса РК по джиу-джитсу. Первую схватку Жарасов провел с представителем из Тайланда, во втором поединке и в финале бился с хозяевами турнира, джитсерами из Монголии.

Мастер спорта международного класса Рамазан Кусаинов завоевал бронзу в разделе файтинг-систем в весовой категории 94 кг.

Рамазан Кусаинов (на пьедестале третий слева) завоевал бронзу чемпионата Азии

В Команном зачете Казахстан занял 2 место, уступив первенство Тайланду, хозяйка турнира Монголия заняла 3 место.

Фото из личного архива