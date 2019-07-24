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Горят балконы 9-этажного жилого дома в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
24 июля 2019, 09:14 | Происшествия
Балконы верхних этажей 9-ти этажного дома по ул. Аль-Фараби, 29 загорелись сегодня утром, 24 июля. Горят балконы верхних этажей.
Квартиры, по словам пожарных, пока огонь не затронул. Соседи утверждают, что начался пожар на 6-ом этаже.
- Накануне, на загоревшемся балконе установили пластиковую раму, - пояснили "НГ" соседи пострадавших квартир. - В процессе установки работала сварочная машина.
На месте работают 5 пожарных машин , среди них есть две, оборудованные автолестницами.
Жильцов эвакуировали. Улица Каирбекова была временно перекрыта.
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