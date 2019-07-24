Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Горят балконы 9-этажного жилого дома в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

24 июля 2019, 09:14 |  Происшествия

Балконы верхних этажей  9-ти этажного дома  по ул. Аль-Фараби, 29 загорелись сегодня утром, 24 июля. Горят балконы верхних этажей.

Квартиры, по словам пожарных, пока огонь не затронул. Соседи утверждают, что начался пожар на 6-ом этаже.

- Накануне, на загоревшемся балконе установили пластиковую раму, - пояснили "НГ" соседи пострадавших квартир. - В процессе установки работала сварочная машина.

На месте работают 5 пожарных машин , среди них есть две, оборудованные автолестницами.

Жильцов эвакуировали. Улица Каирбекова была временно перекрыта.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.07.19 09:41 Две медали привезли костанайские спортсмены с чемпионата Азии по джиу-джитсу
24.07.19 09:06 Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
23.07.19 15:17 Дело об организации игорных домов рассмотрит в ускоренном режиме костанайский суд
23.07.19 14:02 Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
23.07.19 12:14 Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Тобол"
23.07.19 10:15 Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"
23.07.19 08:44 Движение ограничат на некоторых улицах Костаная в связи с антитеррористическими учениями
22.07.19 17:45 Осадки и шквалистый ветер - прогноз погоды на ближайшие дни в Костанае и области
22.07.19 17:32 «Ваши люди восхитили меня гостопримечательностью!» - автостопер из Румынии впервые приехал в Казахстан
22.07.19 16:41 Пенсионеров из пожара спасли полицейские в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 4
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх