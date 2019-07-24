Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь

Авария произошла 23 июля около 18.00. На 10-ом километре трассы Костанай-Сарыколь лоб в лоб столкнулись автомобили «Фольксваген-Гольф» и «Мазда». "Фольксваген" ехал в сторону Костаная и выехал на полосу встречного движения.

Фото очевидцев

- По предварительным данным, 65-летний водитель "Фольксвагена" заснул за рулем, - прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате он допустил столкновение с автомобилем «Мазда», за рулем которого был 53-летний водитель. Он скончался на месте. Четыре пассажира «Мазды» получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в Костанайскую областную больницу.

Впоследствии 41-летняя пассажирка также скончалась в больнице.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что по факту ДТП начато расследование.