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Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 июля 2019, 09:06 |  Происшествия

Авария произошла 23 июля около 18.00. На 10-ом километре трассы Костанай-Сарыколь лоб в лоб столкнулись автомобили «Фольксваген-Гольф» и «Мазда». "Фольксваген" ехал в сторону Костаная и выехал на полосу встречного движения.

Фото очевидцев

- По предварительным данным, 65-летний водитель "Фольксвагена" заснул за рулем, - прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате он допустил столкновение с автомобилем «Мазда», за рулем которого был 53-летний водитель. Он скончался на месте. Четыре пассажира «Мазды» получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в Костанайскую областную больницу.

Впоследствии 41-летняя пассажирка также скончалась в больнице.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что по факту ДТП начато расследование.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из-за безответственности кого-то погибли 2 человека. Экспертизу проходил водитель?
в 6 часов спать это нормально вообще? Кошмар какой.
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§ Елена Элерт
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экспертизу проходил водитель?


Какую экспертизу он должен был пройти? и где?
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