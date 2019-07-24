Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
Ольга ЛИХОГРАЙ
Авария произошла 23 июля около 18.00. На 10-ом километре трассы Костанай-Сарыколь лоб в лоб столкнулись автомобили «Фольксваген-Гольф» и «Мазда». "Фольксваген" ехал в сторону Костаная и выехал на полосу встречного движения.
Фото очевидцев
- По предварительным данным, 65-летний водитель "Фольксвагена" заснул за рулем, - прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате он допустил столкновение с автомобилем «Мазда», за рулем которого был 53-летний водитель. Он скончался на месте. Четыре пассажира «Мазды» получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в Костанайскую областную больницу.
Впоследствии 41-летняя пассажирка также скончалась в больнице.
В пресс-службе департамента полиции уточнили, что по факту ДТП начато расследование.
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Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
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