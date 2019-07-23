Движение ограничат на некоторых улицах Костаная в связи с антитеррористическими учениями

Учения Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом будет проводить сегодня, 23 июля, в первой половине дня.

- Плановые антитеррористические учения направленны на практическую отработку мероприятий по пересечению возможных актов терроризма, а также повышение уровня взаимодействия заинтересованных служб и ведомств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с учениями движение между улицами Чкалова и Волынова, а также прилегающей к ним части проспекта Абая (в районе автобусной остановки «2-й подъем» и почтового отделения АО «Казпочта») будет временно ограничено.

Гостей и жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие.