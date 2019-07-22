Осадки и шквалистый ветер - прогноз погоды на ближайшие дни в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Переменчивую погоду обещают синоптики на территории Костанайской области 23 июля и 24 июля. Ночью и утром местами ожидают туман, местами небольшие дожди. небольшие дожди, гроза и шквалистый ветер. Возможен град.
Температура воздуха, предположительно, 23 и 24 июля будет почти одинаковой: ночью +12...+17, местами до +20 градусов, днём +25...+30, местами +33 градуса. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 20 м/с.
Фото Ксении РЕБИК
- В Костанае 23 июля переменная облачность, порывы ветра до 20 м/с, в конце дня ожидаем дождь и грозу, а 24 июля возможен только кратковременный дождь, ветер северор-западный 9-14 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура во вторник и среду ночью +14...+16, днём +26...+28 градусов.
Такая погода продолжится, пока из Костанайской области не уйдёт циклон с Урала.
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