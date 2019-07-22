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Трехлетнюю девочку из Узбекистана спасли костанайские врачи

22 июля 2019, 15:32 |  Общество

Асылзат Буханбаева с родителями приехала из города Учкудук в гости к родственникам в Рудный. В конце прошлой недели внезапно ребенку стало плохо: боли в животе, груди, затрудненное дыхание, потеря сознания.

- Ребенок был срочно госпитализирован, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области. - Девочку поместили в реанимацию, ее состояние быстро ухудшалось. Хирург, главный врач  детской областной больницы Игорь Белобржицкий на реанимобиле срочно выехал в Рудный для консультации. Было принято решение о переводе пациентки в детскую областную больницу.

У Асылзат оказалась врожденная грыжа диафрагмы. Иначе говоря, внутренние органы сквозь отверстие в диафрагме переместились в плевральную полость.

Ребенок был экстренно прооперирован хирургами детской областной больницы. По данным на 22 июля жизни девочки больше ничего не угрожает. Ее уже перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.

Интересно, что обычно такие патологии обнаруживаются сразу после рождения. По словам Игоря Белобржицкого, в его практике было лишь два случая, когда дефект был выявлен не у младенцев, а у детей дошкольного возраста.  Он вполне устраним, но, случись подобное в дороге, или опоздай врачи с диагнозом,  Асылзат могла бы умереть.
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