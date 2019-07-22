Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина? Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.

Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.

Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?

Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.

