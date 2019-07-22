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Электроэнергию отключат у некоторых костанайцев на этой неделе

22 июля 2019, 09:08 |  ЖКХ

В связи с ремонтными работами на подстанциях с 24 по 26 июля электроэнергию отключат в двух районах Костаная. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП- 054 (ремонтные работы на подстанции)

24 и 25 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

  • Школа – гимназия № 3,

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 369, 369/1, 371, 373, 375.

РП- 27 (ремонтные работы на подстанции)

26 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

  • (весь Северо-западный район)
  • Областной суд по ул. Гагарина,
  • Детский сад, северо-западный район кв.73-10,
  • магазин «Солнечный» по ул. Промышленная 53,
  • ЧП «Сотников»,
  • КНС № 10,
  • Школа № 15.

Частный сектор:

  • северо-западный район с 37 по 73 квартал.
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Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
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