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Электроэнергию отключат у некоторых костанайцев на этой неделе
22 июля 2019, 09:08 | ЖКХ
В связи с ремонтными работами на подстанциях с 24 по 26 июля электроэнергию отключат в двух районах Костаная. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП- 054 (ремонтные работы на подстанции)
24 и 25 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
- Школа – гимназия № 3,
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 369, 369/1, 371, 373, 375.
РП- 27 (ремонтные работы на подстанции)
26 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
- (весь Северо-западный район)
- Областной суд по ул. Гагарина,
- Детский сад, северо-западный район кв.73-10,
- магазин «Солнечный» по ул. Промышленная 53,
- ЧП «Сотников»,
- КНС № 10,
- Школа № 15.
Частный сектор:
- северо-западный район с 37 по 73 квартал.
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