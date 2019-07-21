Одно из самых популярных мест загородного отдыха становится похожим на свалку

Жаркие выходные - костанайцы стремятся поближе к воде, чтобы отдохнуть на природе в относительной прохладе и посреди зелени. Кто-то предпочитает городские пляжи на берегу Тобола, а те, у кого есть автомобиль, едут подальше от города.

Каменное озеро — одно из самых популярных мест отдыха у костанайцев. Ехать далеко не надо, а природа богаче, чем на окраинах Костаная. Старица, постоянно подпитывающаяся чистейшими родниками, полюбилась жителям города еще в дореволюционные времена. Отдыхающие всегда находили там песчаный пологий берег, родниковую воду, тень от больших берез и черемух, тишину и спокойствие.

Каменное озеро воспринималось горожанами как чистое место. Когда-то так и было. Сейчас же не только на берегах водоема, но и на всей территории урочища Каменное озеро можно увидеть солидных размеров кучи мусора. Некоторые из них лежат прямо возле родников. В воде переливаются всеми цветами радуги масляные пятна. То тут, то там разбросаны кострища, также присыпанные сверху мусором. И если многочисленные окурки природа все же утилизирует, даже с некоторой пользой (птицы используют их для отпугивания пухоедов в гнездах), то предметы из полимерных материалов будут физически и химически загрязнять окружающую среду очень долго. Уж и оставившие мусор успеют покинуть этот мир, а их «наследие» все еще будет планомерно «подгаживать», как чисто физически, так и химически.

Все эти продукты современных технологий привозят сюда отдыхающие. Приехали, поели-попили, да и бросили пластиковые бутылки, пакеты, одноразовую посуду там, где сидели. Еще и лапти отбросили. В буквальном смысле: прямо возле самого популярного входа в воду, в трех метрах друг от друга, на мокром песке валялись порванные сланцы приличного размера. Такое впечатление, что их хозяин наступил на мину, а тапки разбросало взрывной волной.

Чуть далее вырыта не очень глубокая яма, в которой просто навалены пакеты с мусором. Этот прямо рядом с местом отдыха, которое правильнее было бы назвать местом отдыха и свинства.

- Если бы не яма,- говорит житель Костаная Сергей КОЗИН, - все эти пакеты валялись бы по кустам. Так что, яма здесь неспроста, она по крайней мере не позволяет мусору разлетаться. Можно было бы поставить бетонное кольцо, как неподалеку от Караменды, чтобы сжигать мусор. Но правильнее свое увозить с собой, ведь приезжают на машинах. Неужели тяжело бросить пакет с мусором в багажник, а в городе выбросить в мусорный контейнер?

Именно Сергей Козин позвал нас на Каменное озеро, чтобы показать, что стало с его берегами. Проблема совершенно непотребного отношения людей к природе вообще и этому месту в частности, волнует его давно. Он объездил практически всю область и в последнее время везде наблюдает эту неприглядную картину, даже в далеком и малонаселенном Торгае.

На Каменное озеро Сергей ездит регулярно за родниковой водой, заодно и мониторит жесткость воды с помощью портативного прибора. Его измерения показывают, что вода здесь очень мягкая, причем летом содержание карбонатов еще меньше чем зимой.

Непосредственно возле родника стоит обрезок железной бочки, битком набитый пластиковым мусором, в основном бутылками и баклажками. А поскольку эта емкость заполнена под завязку, кто-то счел допустимым и рядом бросать все что попало. Рядом — это в прибрежную траву и в воду.

Приходят сюда за чистой водой и тут же гадят! Есть хоть какие-то зачатки сознания у этих существ? Сомнительно. Хотя, как-то же на права они сдали, значит мозг в черепной коробке имеется. Может, там что-то сбилось и надо вернуть заводские настройки?

Мы были на озере в четверг. Мусора несколько меньше, чем сразу после выходных. Но и то, что довелось нам увидеть, вызвало возмущение.

В апреле 2008 года, когда я работала на кафедре экологии КГУ, мы решили в рамках недели кафедры со студентами-экологами провести субботник на Каменном озере. Тогда это было разовое мероприятие, но позже оно вылилось в добрую традицию, и теперь студенческие субботники по весне проходят здесь ежегодно. Но, если честно, как бы ни была хороша эта традиция, все-таки люди должны приучится сами увозить с собой свой мусор, а не перекладывать это на плечи ни в чем не повинных студентов.

Чтобы осмотреть другие родники, не продираясь через заросли по крутому склону, мы решили «дать кругаля» объехав озеро по противоположному берегу и спуститься к родникам сверху, с кручи. По дороге нашли несколько зародышей свалок — мест, где мусор привезли откуда-то в мешках с целью выбросить здесь. Попался мешок с сеном и бараньим пометом, что не самое страшное, опасна здесь только оболочка — полипропилен. А уж сено и бараньи горошины для природы — самое что ни на есть родное. Но остальные мешки и кучи были не столь безобидными. В одном месте мы увидели просто пластиковую реку, извивающуюся как жирная анаконда от дороги к самому урезу воды. Основную долю в этом потоке пластика составляла одноразовая посуда: тарелки, ложки, вилки. Если это осталось от пикника, то пикник был очень многолюдным.

Когда ехали, увидели на противоположном берегу, в том месте, куда мы и стремились, мужчину, забрасывающего удочку. Когда спустились с очень крутого склона к этому тихому месту, где вдали от шумных отдыхающих плескалась приличная рыба, мы познакомились с рыбаком, представившимся Виктором Павловичем. Он приезжает на Каменное озеро регулярно уже 50 лет.

- Каждый четверг бываю здесь и чищу русло этого родника,- говорит он, - иначе бы вода уже не попадала в озеро. Приходится видеть всякое. Привозят сюда стирать свои половики и корпешки. Приезжают на джипах и моют их здесь. Откуда думаете эти масляные пятна? Раньше вода была чистейшая, все это печально видеть. И с каждым годом люди все хуже относятся к этим местам.

У того родника, который чистит Виктор Павлович, растет маршанция — печеночный мох, реликт, переживший ледниковую эпоху. Это растение — свидетельство того, что давным-давно здесь была тайга. Для нашего климата маршанция — редкость. Каждый раз, приезжая на Каменнное озеро, я боюсь, что не увижу ее. Пока маршанция держится, но стало ее намного меньше. Меньше стало рябчиков, полевой герани и многих других растений, сам комплекс которых на Каменном был почти уникальным.

На стволе одной из берез — следы от пилы, дровишек на шащлычок не хватило кому-то? На самом верху, на границе между дорогой и березово-черемуховыми зарослями лежит куча строительного мусора: обломки кирпичей, шифера, видно, что свалили оставшееся после разрушения старого дома.

- Она стала поменьше,- оценивает кучу взглядом Сергей Козин, - тут еще было дерево, видно растащили на дрова. Даже старый диван сверху это все украшал, его тоже кто-то уволок. Наверняка, когда разбирали дом, не один кузов мусора получился. Почему именно сюда часть выбросили? Кто это сделал?

На въезде в урочище стоит стенд, на котором перечислено все, что нельзя делать в этом уголке природы: ломать и рубить деревья и кустарники, мыть автотранспорт, выбрасывать мусор, разжигать костры. Все это люди делают на берегах Каменного озера. Угроза заплатить штраф размером в 10 МРП их ни капельки не пугает. Люди, приезжающие сюда на внедорожниках, 10 МРП, возможно, тратят за один поход в ресторан. Страха нет, а совесть?

Костанайцы, будьте уж так любезны, забирать с собой то, чем гадите на лоне природы. Разве вы не хотите, чтобы вашим детям достался чистый мир после вас?