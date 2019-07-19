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Серый волк
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
Очень похоже на мифическо-диферамбический отчет акима перед живыми трупиками анабиозных депутатов. Чего-то там цифры с 2010 года выросло на 5% попугаев. :-) Нет никакой информации где будет...
19.07.19 20:01
elektron
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60: Ты не понял.Реальная нехватка в разы больше. Ну тогда тут плюшками не помочь, разве что временно. Разве политику правительства вернуть в русло, что 25-30-ть лет назад было. А так всех...
19.07.19 20:00
alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
Что такое плюшки, вкусняшки?
19.07.19 19:57
alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron: Ты не понял. Реальная нехватка в разы больше.
19.07.19 19:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: А если человек тут уже таким родился, тогда как? ;-) И ты туда -же? Процитируйте - меня,где я говорил, и что... :lol: 8-) :-x
19.07.19 19:56
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Спортсмены из Италии приехали для участия в международном турнире по боксу в Костанай

Николай СОЛОВЬЕВ

19 июля 2019, 16:22 |  Спорт

ХХ международный турнир памяти Урала и Коргана Айтеновых начался в Костанае 15 июля и продлится по 21 июля. На ринге - боксеры 17-18 лет из всех областей РК, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Италии.

 

Россиянин Григорий Есаян в матчевой встрече с итальянцем Иласом Константином Ремусом (в синем)

Все боксеры - первые номера в своих регионах и странах. Среди них чемпионы Азии, Европы, юношеских Олимпийских игр. Победителям турнира присвается звание «Мастер спорта РК», Бои очень зрелищные и техничные. Когда-то в этом турнире принимал участие Геннадий Головкин и Серик Сапиев.

Среди судей - судья международной категории AIBA Поль Тузембе из Уганды. Он учился в Казахстане и здесь получил судейский сертификат. Его учитель - костанаец Узбек Казин, имеющий высшую квалификацию AIBA - главный судья этих соревнований.

Поль Тузембе (в центре) - один из судей турнира

Костанай выставил на турнир 9 боксеров. В полуфинал уже вышли Дамир Манаубаев и Данил Гарный.

Бои можно посмотреть в Ледовом дворце: в субботу, 20 июля, с 14.00, а в воскресенье с 12.00 пройдут финалы во всех весовых котегорях.
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