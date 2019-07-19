Спортсмены из Италии приехали для участия в международном турнире по боксу в Костанай
Николай СОЛОВЬЕВ
ХХ международный турнир памяти Урала и Коргана Айтеновых начался в Костанае 15 июля и продлится по 21 июля. На ринге - боксеры 17-18 лет из всех областей РК, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Италии.
Россиянин Григорий Есаян в матчевой встрече с итальянцем Иласом Константином Ремусом (в синем)
Все боксеры - первые номера в своих регионах и странах. Среди них чемпионы Азии, Европы, юношеских Олимпийских игр. Победителям турнира присвается звание «Мастер спорта РК», Бои очень зрелищные и техничные. Когда-то в этом турнире принимал участие Геннадий Головкин и Серик Сапиев.
Среди судей - судья международной категории AIBA Поль Тузембе из Уганды. Он учился в Казахстане и здесь получил судейский сертификат. Его учитель - костанаец Узбек Казин, имеющий высшую квалификацию AIBA - главный судья этих соревнований.
Поль Тузембе (в центре) - один из судей турнира
Костанай выставил на турнир 9 боксеров. В полуфинал уже вышли Дамир Манаубаев и Данил Гарный.
Бои можно посмотреть в Ледовом дворце: в субботу, 20 июля, с 14.00, а в воскресенье с 12.00 пройдут финалы во всех весовых котегорях.
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elektron: А если человек тут уже таким родился, тогда как? ;-) И ты туда -же? Процитируйте - меня,где я говорил, и что... :lol: 8-) :-x