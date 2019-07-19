Спортсмены из Италии приехали для участия в международном турнире по боксу в Костанай

ХХ международный турнир памяти Урала и Коргана Айтеновых начался в Костанае 15 июля и продлится по 21 июля. На ринге - боксеры 17-18 лет из всех областей РК, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Италии.

Россиянин Григорий Есаян в матчевой встрече с итальянцем Иласом Константином Ремусом (в синем)

Все боксеры - первые номера в своих регионах и странах. Среди них чемпионы Азии, Европы, юношеских Олимпийских игр. Победителям турнира присвается звание «Мастер спорта РК», Бои очень зрелищные и техничные. Когда-то в этом турнире принимал участие Геннадий Головкин и Серик Сапиев.

Среди судей - судья международной категории AIBA Поль Тузембе из Уганды. Он учился в Казахстане и здесь получил судейский сертификат. Его учитель - костанаец Узбек Казин, имеющий высшую квалификацию AIBA - главный судья этих соревнований.

Поль Тузембе (в центре) - один из судей турнира

Костанай выставил на турнир 9 боксеров. В полуфинал уже вышли Дамир Манаубаев и Данил Гарный.

Бои можно посмотреть в Ледовом дворце: в субботу, 20 июля, с 14.00, а в воскресенье с 12.00 пройдут финалы во всех весовых котегорях.