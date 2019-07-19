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Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: вашу палату переведут. Будешь ночным сторожем, хотя у тебя это будет днем.
19.07.19 14:45
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: новый гражданин Германии Откудова знаешь?))
19.07.19 14:42
Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Ваш земляк: Она и сейчас вроде тем же известна, недаром название "Уют" :lol:
19.07.19 14:41
Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon: А ваще тамЮ кого только нет. Барбара в курсе, что ты нет нет там профессиональным спортом занимаешься? :lol:
19.07.19 14:37
Сергей_я
Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?
19.07.19 14:29
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Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон

19 июля 2019, 13:37 |  Государство

Возможность загружать ЭЦП в смартфоны может появиться у граждан через несколько месяцев, сообщил вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото : Rustar

- Мы сегодня проводим работу, чтобы гражданам легче было получать цифровую подпись. Мы хотим сделать таким образом, что если вы один раз загрузите ЭЦП в мобильное приложение, либо мы сделаем возможным, чтобы ЭЦП можно было получить через мобильное приложение. Я думаю в течение двух-трех месяцев (внедрим), - сообщил Оспанов.

Сегодня, по его словам, в министерстве активно работают, чтобы клиенты могли беспрепятственно получать в электронном формате ЭЦП без посещения ЦОНов.

- Если вы ЭЦП установите на телефон, то мы дадим такую возможность, что вы сможете привязать Face ID к телефону и тем самым забудете, что у вас там существует ЭЦП. Оно автоматически будет подтверждать все запросы путем того, что вы просто будите подносить свой телефон к лицу, - добавил вице-министр.

 
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§ Сергей_я
Re: Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.07.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?
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