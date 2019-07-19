Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Возможность загружать ЭЦП в смартфоны может появиться у граждан через несколько месяцев, сообщил вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото : Rustar
- Мы сегодня проводим работу, чтобы гражданам легче было получать цифровую подпись. Мы хотим сделать таким образом, что если вы один раз загрузите ЭЦП в мобильное приложение, либо мы сделаем возможным, чтобы ЭЦП можно было получить через мобильное приложение. Я думаю в течение двух-трех месяцев (внедрим), - сообщил Оспанов.
Сегодня, по его словам, в министерстве активно работают, чтобы клиенты могли беспрепятственно получать в электронном формате ЭЦП без посещения ЦОНов.
- Если вы ЭЦП установите на телефон, то мы дадим такую возможность, что вы сможете привязать Face ID к телефону и тем самым забудете, что у вас там существует ЭЦП. Оно автоматически будет подтверждать все запросы путем того, что вы просто будите подносить свой телефон к лицу, - добавил вице-министр.
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drakon: А ваще тамЮ кого только нет. Барбара в курсе, что ты нет нет там профессиональным спортом занимаешься? :lol:
Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?