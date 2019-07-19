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Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: вашу палату переведут. Будешь ночным сторожем, хотя у тебя это будет днем.
19.07.19 14:45
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: новый гражданин Германии Откудова знаешь?))
19.07.19 14:42
Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Ваш земляк: Она и сейчас вроде тем же известна, недаром название "Уют" :lol:
19.07.19 14:41
Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon: А ваще тамЮ кого только нет. Барбара в курсе, что ты нет нет там профессиональным спортом занимаешься? :lol:
19.07.19 14:37
Сергей_я
Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?
19.07.19 14:29
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Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе Костанайской области

19 июля 2019, 11:44 |  Происшествия

В ночь с 18 на 19 июля на 584 км трассы Алматы-Екатеринбург микроавтобус марки "Мерседес" столкнулся с попутно движущимся трактором МТЗ-80. 10 человек доставлены в районную больницу для обследования, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Авария произошла около 3 часов ночи. "Мерседес" двигался в сторону Костаная и как раз въехал на территория Алтынсаринского района.

-  65-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес», допустил столкновение с попутно движущимся трактором МТЗ-80, говорится с комментарии ведомства. - В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения. По факту ДТП начато расследование.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, пострадавшие с травмой живота, рваными ранами, черепно-мозговыми травмами и ушибами доставлены в Алтынсаринскую центральную районную больницу.

Трое в дальнейшем госпитализированы в областную больницу.

По данным наших читателей, приславших фотографии с места ДТП, в автобусе ехали артисты. "НГ" попыталась выяснить, чья труппа пострадала.

-  По предварительным данным, в ДТП коллективов областных учреждений нет. - ответил руководитель управления культуры области Ерлан КАЛМАКОВ - Это частные лица, по всей видимости выполнявшие частный заказ.

Водитель  микроавтобуса, по данным полиции, официально зарегистрирован как нерегулярный пасажироперевозчик.

Трактор был без госномеров (снят с учета).

Фото очевидцев
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Комментарии к новости
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* андрей 117
Re: Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 19.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
года четыре назад была такая же ситуация.по боровской трассе летом в часов 12 ночи чуть не въехал в трактор у которого ни габаритных огней не было.ни отражателей.увидел в последний момент это нечто
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§ лимон
Re: Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 982
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что делал трактор в 3 часа ночи на трассе?
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