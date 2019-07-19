Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе Костанайской области
В ночь с 18 на 19 июля на 584 км трассы Алматы-Екатеринбург микроавтобус марки "Мерседес" столкнулся с попутно движущимся трактором МТЗ-80. 10 человек доставлены в районную больницу для обследования, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Авария произошла около 3 часов ночи. "Мерседес" двигался в сторону Костаная и как раз въехал на территория Алтынсаринского района.
- 65-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес», допустил столкновение с попутно движущимся трактором МТЗ-80, говорится с комментарии ведомства. - В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения. По факту ДТП начато расследование.
По данным пресс-службы управления здравоохранения, пострадавшие с травмой живота, рваными ранами, черепно-мозговыми травмами и ушибами доставлены в Алтынсаринскую центральную районную больницу.
Трое в дальнейшем госпитализированы в областную больницу.
По данным наших читателей, приславших фотографии с места ДТП, в автобусе ехали артисты. "НГ" попыталась выяснить, чья труппа пострадала.
- По предварительным данным, в ДТП коллективов областных учреждений нет. - ответил руководитель управления культуры области Ерлан КАЛМАКОВ - Это частные лица, по всей видимости выполнявшие частный заказ.
Водитель микроавтобуса, по данным полиции, официально зарегистрирован как нерегулярный пасажироперевозчик.
Трактор был без госномеров (снят с учета).
Фото очевидцев
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 2
Всего: 143
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: вашу палату переведут. Будешь ночным сторожем, хотя у тебя это будет днем.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: новый гражданин Германии Откудова знаешь?))
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Ваш земляк: Она и сейчас вроде тем же известна, недаром название "Уют" :lol:
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon: А ваще тамЮ кого только нет. Барбара в курсе, что ты нет нет там профессиональным спортом занимаешься? :lol:
Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?