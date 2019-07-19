Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе Костанайской области

В ночь с 18 на 19 июля на 584 км трассы Алматы-Екатеринбург микроавтобус марки "Мерседес" столкнулся с попутно движущимся трактором МТЗ-80. 10 человек доставлены в районную больницу для обследования, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Авария произошла около 3 часов ночи. "Мерседес" двигался в сторону Костаная и как раз въехал на территория Алтынсаринского района.

- 65-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес», допустил столкновение с попутно движущимся трактором МТЗ-80, говорится с комментарии ведомства. - В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения. По факту ДТП начато расследование.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, пострадавшие с травмой живота, рваными ранами, черепно-мозговыми травмами и ушибами доставлены в Алтынсаринскую центральную районную больницу.

Трое в дальнейшем госпитализированы в областную больницу.

По данным наших читателей, приславших фотографии с места ДТП, в автобусе ехали артисты. "НГ" попыталась выяснить, чья труппа пострадала.

- По предварительным данным, в ДТП коллективов областных учреждений нет. - ответил руководитель управления культуры области Ерлан КАЛМАКОВ - Это частные лица, по всей видимости выполнявшие частный заказ.

Водитель микроавтобуса, по данным полиции, официально зарегистрирован как нерегулярный пасажироперевозчик.

Трактор был без госномеров (снят с учета).

Фото очевидцев