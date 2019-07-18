Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области

Наурзумский заповедник горит в Костанайской области. Предварительная площадь пожара 1000 гектаров. Пожар на территории Наурзумского государственного природного заповедника возник из-за возгорания сухой травы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"10:45 пожар был локализован, но о ликвидации пока говорить не можем, так как горит еще камыш посередине озера. На улице жарко, где-то дымок возобновляется сразу же тушим, опахиваем. Пожар возник на территории системы озер, поэтому из-за условий местности - там вода, грязь, не везде может пройти спецтехника, в этом есть небольшие сложности. Наш коллектив пожарной станции и добровольные пожарные формирования Наурзумского района, пожарные части, и Казлесавиаохрана помогала, тушили с воздуха", - сообщил заместитель директора Наурзумского заповедника Канат Батырханулы.

Животный и растительный мир, со слов сотрудников заповедника вне опасности. Вчера они наблюдали как косули, и кабаны покидают территорию самостоятельно. "Растения не пострадали во время пожара, так как это особый лес, мы находимся в списках природного наследия, а природа самобытна и уникальна. Наурзумский бор расположен на песках. Птицы тоже могут покинуть территорию, где идет пожар, а птенцов, которые не смогли бы покинуть гнезда, нет, они уже подросли и давно покинули гнезда. Пожар на этой территории поверхностный, он идет вокруг корневой системы, поэтому растение не погибает, и может заново вырасти. А животные, в частности млекопитающие, могут самостоятельно покинуть опасный участок", - пояснила ведущий научный сотрудник Наурзумского заповедника Мария Зейнелова.

Всего за два дня тушения пожара было задействовано 90 человек и 40 единиц техники. Тушение затрудняется заболоченной местностью и оврагами. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются. Но как пояснила Мария Зейнелова, причины пожара зачастую две, первая это - гроза. В заповеднике много сосен, которые имеют, по сравнению с обычными соснами, вдвое больше смоляных ходов, что притягивает к себе грозы. И вторая - это крестьянские хозяйства расположенные вблизи заповедника. Зачастую их техника не имеет искрогасителей, что становится причиной пожаров.

В 2008 году Наурзумский заповедник в составе объекта "Сарыарка - Степи и озера Северного Казахстана" был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его территория составляет 191 381 гектаров. Целью заповедника является сохранение в естественном состоянии типичных, редких и уникальных природных комплексов, животного и растительного мира степной зоны Северного Казахстана, их мониторинг и изучение.

Фото предоставлено администрацией Наурзумского заповедника