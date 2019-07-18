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drakon
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Vital: Да же и незнаю на какую кнопку нажать.))) Виталик, я нажал - первую. Ты думаю - тоже... :lol: :oops:
18.07.19 18:57
alex_60
Ягоды, сок, желе...
drakon: что у вас бывают и твёрдые Забыл что ли какие краски в садиках и школах были? Кисточку помочил, по таблетке сухой поводил.
18.07.19 18:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: зачем ты фотографируешь продукты? Да, спрашивали, теперь уже - нет... :lol: :oops:
18.07.19 18:49
drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
alex_60: Профессиональный спорт. Зато думаю,что наши будут Чемпионами Мира... :lol: ;-)
18.07.19 18:37
Vital
Ягоды, сок, желе...
drakon: У нас такие тоже продают. Есть с дольками фруктов. Я видел с абрикосами, вишней, киви. Цена была вроде 70-150 теньге.
18.07.19 18:36
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Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области

18 июля 2019, 15:24 |  Происшествия

Наурзумский заповедник горит в Костанайской области. Предварительная площадь пожара 1000 гектаров. Пожар на территории Наурзумского государственного природного заповедника возник из-за возгорания сухой травы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"10:45 пожар был локализован, но о ликвидации пока говорить не можем, так как горит еще камыш посередине озера. На улице жарко, где-то дымок возобновляется сразу же тушим, опахиваем. Пожар возник на территории системы озер, поэтому из-за условий местности - там вода, грязь, не везде может пройти спецтехника, в этом есть небольшие сложности. Наш коллектив пожарной станции и добровольные пожарные формирования Наурзумского района, пожарные части, и Казлесавиаохрана помогала, тушили с воздуха", - сообщил заместитель директора Наурзумского заповедника Канат Батырханулы.

Животный и растительный мир, со слов сотрудников заповедника вне опасности. Вчера они наблюдали как косули, и кабаны покидают территорию самостоятельно. "Растения не пострадали во время пожара, так как это особый лес, мы находимся в списках природного наследия, а природа самобытна и уникальна. Наурзумский бор расположен на песках. Птицы тоже могут покинуть территорию, где идет пожар, а птенцов, которые не смогли бы покинуть гнезда, нет, они уже подросли и давно покинули гнезда. Пожар на этой территории поверхностный, он идет вокруг корневой системы, поэтому растение не погибает, и может заново вырасти. А животные, в частности млекопитающие, могут самостоятельно покинуть опасный участок", - пояснила ведущий научный сотрудник Наурзумского заповедника Мария Зейнелова.

Всего за два дня тушения пожара было задействовано 90 человек и 40 единиц техники. Тушение затрудняется заболоченной местностью и оврагами. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются. Но как пояснила Мария Зейнелова, причины пожара зачастую две, первая это - гроза. В заповеднике много сосен, которые имеют, по сравнению с обычными соснами, вдвое больше смоляных ходов, что притягивает к себе грозы. И вторая - это крестьянские хозяйства расположенные вблизи заповедника. Зачастую их техника не имеет искрогасителей, что становится причиной пожаров.

В 2008 году Наурзумский заповедник в составе объекта "Сарыарка - Степи и озера Северного Казахстана" был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его территория составляет 191 381 гектаров. Целью заповедника является сохранение в естественном состоянии типичных, редких и уникальных природных комплексов, животного и растительного мира степной зоны Северного Казахстана, их мониторинг и изучение.

Фото предоставлено администрацией Наурзумского заповедника
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* drakon
Re: Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще то никто не пострадал.
Ни люди, ни звери. Даже огонь-
горит вокруг - стволов деревьев.
Зачем тушат то,если ничего - не сгорает?... :-o
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§ alex_60
Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пострадала конечно. и флора с ее реликтовыми растениями,
и фауна, мелкая особенно - тушканчики,полевки, ушастые ежи...
бор конечно опахан несколькими кольцами, надеюсь до него не дойдет.
воспоминания детства. Наурзумский заповедник.

[Исправлено: alex_60, 18.07.2019 - 16:26]
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§ Обликоморале
Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6292
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался сезон заготовки дров.
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