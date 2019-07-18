Костанайские джитсеры вернулись с чемпионата мира с медалями

С 13 по 15 июля в Москве прошел чемпионат мира по джиу-джитсу ACB JJ World open championship gi 2019. Костанайскую область представляли 5 спортсменов от Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY. В спорткомплексе «Аквариум» собрались спортсмены со всей планеты, около 3000 джитсеров.

Рамазан Кусаинов / Фото из личного архива

Тренер и действующий спортсмен Костанайской сборной Рамазан Кусаинов уверенно завоевал золотую медаль в весовой категории 95 кг и в абсолютной весовой категории взял бронзу, уступив представителю из Ирана.

Рамазан Кусаинов в центре / Фото из личного архива

Старший тренер по джиу-джитсу и грепплингу UWW Костанайской области чемпион мира и Азии 2018 года Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ провел несколько схваток в весовой категории до 80 кг и удостоился бронзовой медали.

Мурат Бермухамбетов слева / Фото из личного архива

- В целом 3 медали из 5 – это отличный результат для нашей области, представившей Казахстан на мировой арене, - считает Мурат Бермухамбетов.

Мурат Бермухамбетов справа / Фото из личного архива

Рамазан Кусаинов уже вылетел на чемпионат Азии по джиу-джитсу, который пройдет с 15 по 22 июля в Улан–Баторе (Монголия)