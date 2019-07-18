Костанайские джитсеры вернулись с чемпионата мира с медалями
Дмитрий ПЕТРЕНКО
С 13 по 15 июля в Москве прошел чемпионат мира по джиу-джитсу ACB JJ World open championship gi 2019. Костанайскую область представляли 5 спортсменов от Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY. В спорткомплексе «Аквариум» собрались спортсмены со всей планеты, около 3000 джитсеров.
Рамазан Кусаинов / Фото из личного архива
Тренер и действующий спортсмен Костанайской сборной Рамазан Кусаинов уверенно завоевал золотую медаль в весовой категории 95 кг и в абсолютной весовой категории взял бронзу, уступив представителю из Ирана.
Рамазан Кусаинов в центре / Фото из личного архива
Старший тренер по джиу-джитсу и грепплингу UWW Костанайской области чемпион мира и Азии 2018 года Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ провел несколько схваток в весовой категории до 80 кг и удостоился бронзовой медали.
Мурат Бермухамбетов слева / Фото из личного архива
- В целом 3 медали из 5 – это отличный результат для нашей области, представившей Казахстан на мировой арене, - считает Мурат Бермухамбетов.
Мурат Бермухамбетов справа / Фото из личного архива
Рамазан Кусаинов уже вылетел на чемпионат Азии по джиу-джитсу, который пройдет с 15 по 22 июля в Улан–Баторе (Монголия)
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