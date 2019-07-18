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Гога
Режут безбожно, но сажать научились
Если бы сразу на Герцена (по-новому не могу выговорить) сразу такие посадили , а не три раза передергивали - уже бы аллея была , а не эти палочки , которые зимой занесет снегом . И потом они...
18.07.19 15:16
Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк: Но "не сметь выражать недовольство происходящем в стране!" Попробую последний раз, на пирожках. Власть - как погода - что-то может не нравится, что-то нравится, но в целом...
18.07.19 15:13
Гога
Режут безбожно, но сажать научились
c.radikal.ru
18.07.19 15:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Не похож он на выходца ближневосточного. Местный он. Но работу свою наверное - любит. Денежная - она.Космонавтом или лётчиком - стать, не мечтал... :lol: :oops: :-P
18.07.19 15:12
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Братишке, у европейцев свои ценности, пойми и прости их. :lol:
18.07.19 15:05
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Костанайские джитсеры вернулись с чемпионата мира с медалями

Дмитрий ПЕТРЕНКО

18 июля 2019, 13:22 |  Спорт

С 13 по 15 июля в Москве прошел чемпионат мира по джиу-джитсу ACB JJ World open championship gi 2019. Костанайскую область представляли 5 спортсменов  от Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY. В спорткомплексе «Аквариум» собрались спортсмены со всей планеты, около 3000 джитсеров.

Рамазан Кусаинов / Фото из личного архива

Тренер и действующий спортсмен Костанайской сборной Рамазан Кусаинов уверенно завоевал золотую медаль в весовой категории 95 кг и в абсолютной весовой категории взял бронзу, уступив представителю из Ирана.

Рамазан Кусаинов в центре / Фото из личного архива

Старший тренер по джиу-джитсу и грепплингу UWW Костанайской области  чемпион мира и Азии 2018 года Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ провел несколько схваток в весовой категории до 80 кг и удостоился бронзовой медали.

Мурат Бермухамбетов слева / Фото из личного архива

- В целом 3 медали из 5 – это отличный результат для нашей области, представившей Казахстан на мировой арене, - считает Мурат Бермухамбетов.

Мурат Бермухамбетов справа / Фото из личного архива

Рамазан Кусаинов уже вылетел на чемпионат Азии по джиу-джитсу,  который пройдет с 15 по 22 июля в Улан–Баторе (Монголия)
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