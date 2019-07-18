Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева
Ксения РЕБИК
Они опубликовали на своих страницах в Instagram видео, в которых продекламировали произведения казахского поэта.
В своем видеообращении музыкальный продюссер Яна Рудковская отметила, что родилась в Костанае и окончила здесь начальную школу. Она прочитала отрывок из стихотворения Абая "Будь разборчив в своем пути".
"Очень люблю эту страну", - написала Яна под видео.
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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, обращаясь к своим подписчикам, отметил, что Абай Кунанбаев - яркая звезда казахского народа и пример для родной страны.
Он прочитал строки того же стихотворения, что и Рудковская, только в оригинале, на казахском языке - "Әсемпаз болма әрнеге".
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Поэтическая эстафета началась со школьницы Ляйлим Шамшырак, которая прочла стихотворение Абая и бросила вызов главе республики Касым-Жомарту Токаеву, а также министру информации и общественного развития Даурену Абаеву и певцу Сакену Майгазиеву.
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