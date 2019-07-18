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а на переименование улицы с табличками у них нашлись деньги? патамушта однако
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Victor Yang
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Ваш земляк: Принципы - не предавать самого себя и своих убеждений. Откуда ты знаешь мои принципы и, соответственно, предавал я их или нет? И у тебя это не принципы, а шаблоны, упрощающие твою...
18.07.19 10:19
Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Да нет, лопхнулся в очередной раз ты, выдавая желаемое за действительное. Меня моя ава устраивает, так что очередной твой вброс мимо. Устраивает, заблуждение-то народ не вводите...
18.07.19 10:11
dandiv
Как въезжать во двор?
По поводу ремонта Гагарина: участок от Алтынсарина до Баймагамбетова вроде доделали, но запрещающие знаки до сих пор стоят, интересно почему?
18.07.19 09:56
ZXC
После смерти на ничейном поле
Хотя мог бы до сих пор ходить по Акиматам и ПКСК в поисках того, кто делать должен.
18.07.19 09:28
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Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева

Ксения РЕБИК

18 июля 2019, 09:50 |  Общество

Они опубликовали на своих страницах в Instagram видео, в которых продекламировали произведения казахского поэта.

В своем видеообращении музыкальный продюссер Яна Рудковская отметила, что родилась в Костанае и окончила здесь начальную школу. Она прочитала отрывок из стихотворения Абая "Будь разборчив в своем пути".

"Очень люблю эту страну", - написала Яна под видео.

 
 
 
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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)17 Июл 2019 в 10:16 PDT

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, обращаясь к своим подписчикам, отметил, что Абай Кунанбаев - яркая звезда казахского народа и пример для родной страны.

Он прочитал строки того же стихотворения, что и Рудковская, только в оригинале, на казахском языке - "Әсемпаз болма әрнеге".

 
 
 
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Публикация от Arhımed Mýhambetov (@arkhimed_mukhambetov)17 Июл 2019 в 6:42 PDT

Поэтическая эстафета началась со школьницы Ляйлим Шамшырак, которая прочла стихотворение Абая и бросила вызов главе республики Касым-Жомарту Токаеву, а также министру информации и общественного развития Даурену Абаеву и певцу Сакену Майгазиеву.
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