Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева

Они опубликовали на своих страницах в Instagram видео, в которых продекламировали произведения казахского поэта.

В своем видеообращении музыкальный продюссер Яна Рудковская отметила, что родилась в Костанае и окончила здесь начальную школу. Она прочитала отрывок из стихотворения Абая "Будь разборчив в своем пути".

"Очень люблю эту страну", - написала Яна под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)17 Июл 2019 в 10:16 PDT

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, обращаясь к своим подписчикам, отметил, что Абай Кунанбаев - яркая звезда казахского народа и пример для родной страны.

Он прочитал строки того же стихотворения, что и Рудковская, только в оригинале, на казахском языке - "Әсемпаз болма әрнеге".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arhımed Mýhambetov (@arkhimed_mukhambetov)17 Июл 2019 в 6:42 PDT

Поэтическая эстафета началась со школьницы Ляйлим Шамшырак, которая прочла стихотворение Абая и бросила вызов главе республики Касым-Жомарту Токаеву, а также министру информации и общественного развития Даурену Абаеву и певцу Сакену Майгазиеву.