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drakon
Не дорога, а кочка
Menden1968: Едут не триханёт ни вильнёт одним словом скука.. И на сон - клонит... :lol: :oops:
17.07.19 23:02
Menden1968
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
...на улице Уральской имеется и переулок Уральский он попадает под ономастию ?для токого просвитителя как то не солидно называть его именем переулки...
17.07.19 22:51
андрей 117
Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией тепломагистрали в Костанае
директор пляжа: Свежий асфальт негоже ровным долго чтоб служил всё по плану.всё по плану :-x
17.07.19 22:19
drakon
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Борьба с тупизмом: Спасибо Назарбаеву за мир и стабильность. И голубое небо - над головой... :lol:
17.07.19 22:17
maxsaf
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Борьба с тупизмом: А вы бы хоть чуточку были благодарны за то в какой стране сегодня живете Я - благодарен :-)
17.07.19 22:15
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До 36 градусов жары - прогноз погоды на ближайшие дни в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

17 июля 2019, 18:46 |  Общество

Синоптики в четверг, 18 июля, осадков в Костанайской области не обещают. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью столбики термометров предположительно покажут +12...+17, местами +20 градусов, а днём +28...+33, в южных районах до +36.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу и субботу, 19 и 20 июля, местами возможны кратковременные дожди и юго-восточный ветер до 20 м/с. Ночью темперотура воздуха составит +15...+20, местами +23 градуса, а днём +30...+35, в районах +38 градусов.

- В Костанае 18 и 19 июля без осадков, 20 июля кратковременный дождь, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Татьяна КОСЕНКО. - В четверг ночью +13...+15, днём +31...+33 градуса. В пятницу ночью +18...+20, днём +32...+34 градуса.
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