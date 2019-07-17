До 36 градусов жары - прогноз погоды на ближайшие дни в Костанае и области

Синоптики в четверг, 18 июля, осадков в Костанайской области не обещают. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью столбики термометров предположительно покажут +12...+17, местами +20 градусов, а днём +28...+33, в южных районах до +36.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу и субботу, 19 и 20 июля, местами возможны кратковременные дожди и юго-восточный ветер до 20 м/с. Ночью темперотура воздуха составит +15...+20, местами +23 градуса, а днём +30...+35, в районах +38 градусов.

- В Костанае 18 и 19 июля без осадков, 20 июля кратковременный дождь, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Татьяна КОСЕНКО. - В четверг ночью +13...+15, днём +31...+33 градуса. В пятницу ночью +18...+20, днём +32...+34 градуса.