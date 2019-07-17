Акиматам 11 районов Костанайской области нужно найти деньги на бесплатные учебники

На предстоящий учебный год Костанайской области требуется приобрести переизданные учебники для 4-х, 9-х, 10-х классов и докупить пособия для вновь прибывших учеников на 1,3 млрд тенге.

- На сегодня обеспеченность бюджетными средствами для приобретения учебников составляет более 90%, - отметил на расширенном заседании акимата 17 июля руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК.

Он перечислил районы и города, в которых вопрос финансирования полностью решен. Но акиматам Аулиекольского, Мендыкаринского, Амангельдинского, Камыстинского, Денисовского, Жангельдинского , Карабалыкского, Наурзумского, Сарыкольского, Узункольского, Федоровского районов необходимо изыскать в бюджетах недостающие средства, чтобы обеспечить всех тех, кому положены бесплатные учебники. В целом — около 100 млн тенге.

При заключении договоров с издательствами определено время отгрузки пособий для области — до 15-20 августа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА