Форум
Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк: Так, глядишь, и уважать тебя начну! Да?! Ух ты! Это очень, очень для меня значимо. А ты как-нибудь поинтересуйся - кроме чёрного и белого есть огромный спектр цветов. Но вряд ли ты...
17.07.19 15:24
Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang: Совершенно бессмысленное мероприятие эти слушания по любым вопросам в наших реалиях. Вот это да! Пескарь осмеливается высказаться против? Так, глядишь, и уважать тебя начну! Ну а по...
17.07.19 15:11
Survivor Puma
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Лучше бы "Кульжиям Кстаубаева" предложение внесла на ремонт дороги: Костанай Лисаковск
17.07.19 14:57
Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Елена Элерт: Предлагаю создать инициативную группу от читателей НГ и участников голосования в одноклассниках) Инициатива наказуема исполнением? Свою подпись поставлю. И времени уже мало.
17.07.19 14:47
yudjin
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
пешеход: Не много ли проспектов для города где едва третья часть миллиона населения наберется. ну в нашей стране желание КАЗАТЬСЯ, а не быть - это же практически государственная программа. ... из...
17.07.19 14:38
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией тепломагистрали в Костанае

17 июля 2019, 13:22 |  ЖКХ

Проезд по проспекту закрыт от ул. Чехова до ул. Шаяхметова. Рядом со зданием палаты предпринимателей "Атамекен" ведутся земляные работы и демонтаж.

- Генподрядчик ТОО "Центр Котло-сервис" должен завершить работы и восстановить благоустройство к 5 октября, - сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". - На работы по реконструкции тепломагистрали выделено 606,242 млн тенге из кредита, взятого в ЕБРР.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.07.19 15:15 Акиматам 11 районов Костанайской области нужно найти деньги на бесплатные учебники
17.07.19 12:37 Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
17.07.19 11:06 Акцию "НГ" по борьбе с рекламой наркотиков поддержали подростки из дворовых клубов
17.07.19 08:52 Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы, лоббирующие интересы DamuMed
16.07.19 16:08 Назначен новый аким Аулиекольского района
16.07.19 15:24 "Дорого, но необходимо" - решить проблему малокомплетных школ в Костанайской области планируют за счёт открытия интернатов и закупки новых автобусов
16.07.19 10:33 Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру, подозреваемому в убийстве
16.07.19 08:47 У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
16.07.19 08:35 Возле Арыси сапёры обнаружили заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы
15.07.19 17:42 "Просто словесный конфликт" - и.о. начальника управления полиции Костаная прокомментировал убийство возле магазина "Коктем" в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ директор пляжа
Re: Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свежий асфальт негоже ровным долго чтоб служил. Новый тендер. новые трубы. новые бабки.
раскопают - зароют, залатают, к зиме асфальт в месте разрыва просядет, на следующий год опять делать Когда этот бардак уже прекратится. трубы из бумаги у вас? каирбекова сначала сделайте, не? второй год стоит закопанная - тоже трубы меняли. ;-)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 262
Пользователей: 1
Всего: 263

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх