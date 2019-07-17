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Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией тепломагистрали в Костанае
17 июля 2019, 13:22 | ЖКХ
Проезд по проспекту закрыт от ул. Чехова до ул. Шаяхметова. Рядом со зданием палаты предпринимателей "Атамекен" ведутся земляные работы и демонтаж.
- Генподрядчик ТОО "Центр Котло-сервис" должен завершить работы и восстановить благоустройство к 5 октября, - сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". - На работы по реконструкции тепломагистрали выделено 606,242 млн тенге из кредита, взятого в ЕБРР.
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