Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией тепломагистрали в Костанае

Проезд по проспекту закрыт от ул. Чехова до ул. Шаяхметова. Рядом со зданием палаты предпринимателей "Атамекен" ведутся земляные работы и демонтаж.

- Генподрядчик ТОО "Центр Котло-сервис" должен завершить работы и восстановить благоустройство к 5 октября, - сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". - На работы по реконструкции тепломагистрали выделено 606,242 млн тенге из кредита, взятого в ЕБРР.