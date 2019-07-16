"Дорого, но необходимо" - решить проблему малокомплетных школ в Костанайской области планируют за счёт открытия интернатов и закупки новых автобусов

При школах в районных центрах откроют или отремонтируют интернаты. Об этом на специальном брифинге сегодня, 16 июля, рассказал руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК.

Пока капитальный ремонт затронул только 2 интерната в районных центрах Аулиеколе и Камысты. Туда поедут дети из окрестных сел, где нет соответствующих классов.

- Да, это дорого, но другого выхода нет, обучать детей надо, - прокомментировал Василий Цымбалюк. - Ремонт интернатов в общем на 100 мест обошолся нам в 100 млн тенге. Состояние зданий разное. Есть даже такие, что не ремонтировались с советских времен.

Также планируется реорганизовать малокомплектные школы.

- По нормативу 5 учеников необходимо для начальной, 41 для основной и 81 для средней школы, - пояснил Цымбалюк. - Если эти нормы нарушены, то органы аудита отмечают эту школу и она признается неэффективной. В этом случае, местные акиматы не имеют права их содержать. Но мы их пока содержим. Эту ответственность несут на себе акимы. Таких школ по области 106.

По словам Цымбалюка, реорганизовывать школы будут поэтапно. Необходимо купить автобусы, которые бы могли довозить детей до класса, где они учатся. В этом году 7 автобусов купили из и еще два в Карасу приобрели частные лица. Для сельских школ еще не хватает 30 автобусов.

По данным руководителя управления образования, 68,7% сельских школ - малокомплектные. Из них почти 70% - с государственным языком обучения.

Фото Георгия ГОВОРОВА