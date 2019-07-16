У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

В связи с ремонтными работами на подстанциях в Костанае с 16 по 19 июля пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-114 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

С 16 по 19 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Сьянова 42-209,

ул. Каирбекова 181-234,

ул. 5 Апреля 170-237, 46/2-46/6,

ул. Абая 292-312, у

л. Рабочая 15-44, 31/1-31/12.

КТП- 807 (ремонтные работы на подстанции)

16 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

северо-западный район квартал 68, 69.

ТП- 22 (ремонтные работы на подстанции)

18 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Спальный сектор:

ул. Гоголя 85, 87,

Павлова 60/1, 62, 64, 66

КТП- 804 (ремонтные работы на подстанции)

19 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Областной суд по ул. Гагарина,

Детский сад северо-западный район кв. 73-10

Частный сектор: