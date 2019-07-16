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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
16 июля 2019, 08:47 | ЖКХ
В связи с ремонтными работами на подстанциях в Костанае с 16 по 19 июля пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-114 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
С 16 по 19 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Сьянова 42-209,
- ул. Каирбекова 181-234,
- ул. 5 Апреля 170-237, 46/2-46/6,
- ул. Абая 292-312, у
- л. Рабочая 15-44, 31/1-31/12.
КТП- 807 (ремонтные работы на подстанции)
16 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- северо-западный район квартал 68, 69.
ТП- 22 (ремонтные работы на подстанции)
18 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 85, 87,
- Павлова 60/1, 62, 64, 66
КТП- 804 (ремонтные работы на подстанции)
19 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
- Областной суд по ул. Гагарина,
- Детский сад северо-западный район кв. 73-10
Частный сектор:
- северо-западный район квартал 71, 72,73.
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