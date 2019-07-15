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Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Это, конечно, всё ужасно. Но что делает, как вы пишите, чей-то сын, муж, отец у кафе около 6 утра в пьяном виде и с дружком? Наверняка думает о своих детях, родителях и жене. Да? Все виноваты.
15.07.19 18:34
Елена Элерт
Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области
Что у нас в эти дни в автобусах происходит-ужас полнейший, боковые окна и люки не помогают, водители как будто специально стоят по 10-15 минут на малолюдных остановках, понятное дело у них и...
15.07.19 18:07
Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Простите. Действительно ошибся. Просто реплика о стуле была ранее в статусе "удалено модератором"
15.07.19 18:02
Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Butch: Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев. Совершенно точно достигли)
15.07.19 17:51
Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев.
15.07.19 17:40
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Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 июля 2019, 17:39 |  Общество

По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня будут жаркими, но местами на территории области во вторник, 16 июля, ожидается переменная облачность и немного освежат воздух кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Жителям областного центра ждать хоть капли влаги в этот день не стоит, небо над Костанаем будет безоблачным. Среда пройдет без осадков уже на всей территории Костанайской области.

Фото Ксении РЕБИК

- Во вторник ночью ожидаем по области +17...22, местами +25 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - в Костанае - +18...20 °С. Днем по области столбики термометров поднимутся до отметки +27...32 °С, а местами и до 37 °С. В областном центре также будет жарко: +30...32 градуса. В среду, 17 июля, прогнозируемая ночная температура по области, — +12...17, местами 20 °С, в Костанае — +15...17 градусов. Дневные температуры будут практически такими же, как и во вторник: +28...33, до +36 °С по области. И +30...32 градуса в областном центре.

Во вторник юго-восточный ветер сменится северо-западным, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. В среду ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 9-14 м/с, которая временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
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Комментарии к новости
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§ Елена Элерт
Re: Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 15.07.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что у нас в эти дни в автобусах происходит-ужас полнейший, боковые окна и люки не помогают, водители как будто специально стоят по 10-15 минут на малолюдных остановках, понятное дело у них и вентилятор и окно рядом открыто а люди как в духовке пекутся, перевозчики еще собрались цену за проезд увеличивать, за что им 180 тнг. платить? пустили бы уже маршрутки как в ЧБ, посмотрели бы как эти монополисты автобусники запоют
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