Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня будут жаркими, но местами на территории области во вторник, 16 июля, ожидается переменная облачность и немного освежат воздух кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Жителям областного центра ждать хоть капли влаги в этот день не стоит, небо над Костанаем будет безоблачным. Среда пройдет без осадков уже на всей территории Костанайской области.

Фото Ксении РЕБИК



- Во вторник ночью ожидаем по области +17...22, местами +25 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - в Костанае - +18...20 °С. Днем по области столбики термометров поднимутся до отметки +27...32 °С, а местами и до 37 °С. В областном центре также будет жарко: +30...32 градуса. В среду, 17 июля, прогнозируемая ночная температура по области, — +12...17, местами 20 °С, в Костанае — +15...17 градусов. Дневные температуры будут практически такими же, как и во вторник: +28...33, до +36 °С по области. И +30...32 градуса в областном центре.

Во вторник юго-восточный ветер сменится северо-западным, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. В среду ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 9-14 м/с, которая временами будет усиливаться до 15-20 м/с.