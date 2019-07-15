Президент сравнил акимов с князьями
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал акимов за высокомерное отношение к инвесторам и предпринимателям, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"С точки зрения привлечения инвестиций нас ожидает очень большая конкуренция в мире. Мы должны быть абсолютно на высоте. Сдавать позиции абсолютно недопустимо. Нужно постоянно идти вперед, а все остальное - это разговоры. Инвестиции должны привлекаться", - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
"Я обращаюсь к акимам. Вы должны заниматься привлечением инвестиций. Иногда я смотрю, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится! Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров. Ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как-будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они", - сказал он.
Президент привел в пример премьер-министра Сингапура, который ездил по странам для привлечения инвестиций.
"Ли Куан Ю рассказывает, будучи премьер-министром очень успешного государства, он постоянно выезжал и в США, и в другие государства. И уговаривал инвесторов. Вы должны работать примерно так, не изображать из себя каких-то крупных... Это вам не к лицу. Очень плохо смотритесь в этом плане. Заискивать, конечно, нельзя, но работать надо", - сказал Президент.
Он предупредил акимов о наказании за "непонятные требования" к инвесторам.
"Если кто-либо будет замечен в этом, а, между прочим, инвесторы жалуются, что, приходя в область, в первую очередь сталкиваются с какими-то непонятными требованиями со стороны представителей власти. Несмотря на все заслуги и опыт работы, акимы будут строго наказываться. Я вас предупредил", - заключил он.
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