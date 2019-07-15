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Президент сравнил акимов с князьями

15 июля 2019, 14:16 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал акимов за высокомерное отношение к инвесторам и предпринимателям, передает корреспондент Tengrinews.kz

Фото ©Турар Казангапов

"С точки зрения привлечения инвестиций нас ожидает очень большая конкуренция в мире. Мы должны быть абсолютно на высоте. Сдавать позиции абсолютно недопустимо. Нужно постоянно идти вперед, а все остальное - это разговоры. Инвестиции должны привлекаться", - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"Я обращаюсь к акимам. Вы должны заниматься привлечением инвестиций. Иногда я смотрю, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится! Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров. Ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как-будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они", - сказал он.

Президент привел в пример премьер-министра Сингапура, который ездил по странам для привлечения инвестиций. 

"Ли Куан Ю рассказывает, будучи премьер-министром очень успешного государства, он постоянно выезжал и в США, и в другие государства. И уговаривал инвесторов. Вы должны работать примерно так, не изображать из себя каких-то крупных... Это вам не к лицу. Очень плохо смотритесь в этом плане. Заискивать, конечно, нельзя, но работать надо", - сказал Президент.

Он предупредил акимов о наказании за "непонятные требования" к инвесторам.  

"Если кто-либо будет замечен в этом, а, между прочим, инвесторы жалуются, что, приходя в область, в первую очередь сталкиваются с какими-то непонятными требованиями со стороны представителей власти. Несмотря на все заслуги и опыт работы, акимы будут строго наказываться. Я вас предупредил", - заключил он. 
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Комментарии к новости
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§ Привет
Re: Президент сравнил акимов с князьями
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 15.07.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я пришел в налоговую и начал узнавать что мне надо как гражданину РФ для вывоза продукции местного производства. Никаких толковых объяснений я не получил. В конце диалога мне задали вопрос чего ради я у них все это узнаю? Иди и читай в интернете! Производителю же этим некогда заниматься так как ему выдали огромный список который нужно сделать на всякий случай если хочет вести торговлю. Так что они просто забили на это, ведь они и тут хорошо продают. Вообщем мне кажется специалистов на меньшем уровне просто нет готовых разъяснить как правильно работать, а денег мимо уходит много!
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* drakon
Re: Президент сравнил акимов с князьями
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16795
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет:
Президент сравнил акимов с князьями

С БАЯМИ - наверное, князь вроде
на Руси - были... :lol: :oops:
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§ Butch
Re: Президент сравнил акимов с князьями
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Бай (от тюрк. бәй, bəy или господин) — крупный землевладелец, богатый скотовладелец, торговец, ростовщик (Википедия)
Князь — глава феодального монархического государства или отдельного политического образования
(Википедия)
Самонадеянно сомневаться в способностях дипломата с большим опытом в выборе терминов ;-)
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§ alex_60
Президент сравнил акимов с князьями
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3922
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:


свой ник переведите, раз пошла такая ...
а то публика может его неправильно понимает.
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§ Серый волк
Президент сравнил акимов с князьями
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10325
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: С БАЯМИ - наверное, князь вроде на Руси - были... :lol: :oops:

А вдруг не случайная оговорка? Может уже на Рублёвке у этих жуликов по дворцу на дальнюю родственницу?
А в целом да плевать они хотели на это сравнение.
Или кто-то думает что там хоть грамм совести остался?
Даже если бы более точно сравнил с барыгами бомжового типа тырящими деревья с улиц города разворовывая не только деревья но и бюджет страны на фальсификации кронирования.


Выберите нужные слова после этих фото в городе, где очень трудно вырастить дерево.
Вандалы, Жульё, Коррупционеры, Воры, Преступники, Изменники





Жаль, что реальных дел этих обладателей эпитетов выше президенты не видят,
по тротуарам города не ходят, пешеходными переходами и общественным транспортом не пользуются.
Инвестиции их беспокоят, а не вгоняемые в феодализм и одичание города. :-)

У них бы точно совсем другие слова об этих... (очень гадкое слово) были в изобилии. :lol:
А с инвесторами как дикари - это просто так, бесплатное дополнение к ИХ привычному миропониманию.
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§ zloy kyrgyz
Re: Президент сравнил акимов с князьями
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну уже бы беками акимов назвал, всяко ближе по этимологии к нашим краям чем князь ))
Бек, бег, бей, бий — князь, властитель, господин; синоним арабского «эмир». Бек изначально при родо-племенных отношениях в среде древних тюрков был главой рода. Возглавлял родовое ополчение в составе общеплеменного войска, во главе которого стоял хан
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§ Серый волк
Президент сравнил акимов с князьями
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10325
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.07.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Ну уже бы беками акимов назвал, всяко ближе по этимологии к нашим краям чем князь )) Бек, бег, бей, бий

Нет у этих слов сейчас одинакового восприятия. Буквы всего три, а трактовать фразу разные люди могут от ярко позитивного образа, до оскорбительного в зависимости от воспитания, образования, взглядов. Сейчас историю наизнанку выворачивать пытаются и обелять черное иногда. В этом отношении к слову Князья намного более однородное восприятие. Именно в том, что значительная часть населения по картинам и образам фильмов помнит как они принимали :lol:.
Меньше разобщения мышления и восприятия.

Но тут есть интересный казус. Им чинушам в Астане дичайшая глупость и вандализм не видны или видны очень плохо.
Я бы если коротко называл бы их просто хорошим коротким КЮ



Ну а если для уголовного кодекса, то там для этих КЮ есть более длинные квалификации.
:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 13:51]
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