Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае

5 000 тенге перевел осужденный на баланс мобильного телефона капитану юстиции, работающему в УК 161/1 (колония-поселение). Теперь взяткодатель заплатит штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.

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Деньги, переведенные на номер сотрудника колонии, по задумке осужденного должны были стать гарантией содействия в направлении дела в суд о замене меры наказания, по ранее заявленному ходатайству. Однако капитан, обнаружив средства, доложил руководству учреждения и представителю УСБ в ДУИС области.

- По результатам проведенной проверки осужденный полностью признал вину, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - 28 июня постановлением специализированного суда города Костанай он привлечен к административной ответственности по статье 676 КоАП РК.

Теперь мужчина должен выплатить штраф в размере 353 500 тенге.