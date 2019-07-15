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Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
есть категория преступлений, которые присутствуют в каждом ежегодном отчёте ФМВД. К таким злодеяниям относятся: Хищение имущества – самый популярный вид преступления. Каждый год сотрудники полиции...
15.07.19 12:37
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А то "голые слова", с твоей стороны. С твоей тоже
15.07.19 12:35
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В Германии, кстати, статистика по общему кол-ву убийств практически такая же. Ты мне, приведи тут - статистику. А то "голые слова", с твоей стороны... :lol: :oops:
15.07.19 12:30
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: убитых по пьянке Естественный отбор никто не отменял.
15.07.19 12:18
Елена Элерт
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Незнаю, вроде всегда со зрением все нормально было, где тут комментаторы уведили что убитый мирно стоял в сторонке, как раз принимал активное участие в махании кулаками,да убийца первый начал...
15.07.19 12:15
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Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае

15 июля 2019, 11:26 |  Криминал

5 000 тенге перевел осужденный на баланс мобильного телефона капитану юстиции, работающему в УК 161/1 (колония-поселение). Теперь взяткодатель заплатит штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.

Иллюстративное фото ng.kz

Деньги, переведенные на номер сотрудника колонии, по задумке осужденного должны были стать гарантией содействия в направлении дела в суд о замене меры наказания, по ранее заявленному ходатайству. Однако капитан, обнаружив средства, доложил руководству учреждения и представителю УСБ в ДУИС области.

- По результатам проведенной проверки осужденный полностью признал вину, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - 28 июня  постановлением специализированного суда города Костанай он привлечен к административной ответственности по статье 676 КоАП РК.

Теперь мужчина должен выплатить штраф в размере 353 500 тенге.
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