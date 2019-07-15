Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае
5 000 тенге перевел осужденный на баланс мобильного телефона капитану юстиции, работающему в УК 161/1 (колония-поселение). Теперь взяткодатель заплатит штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.
Иллюстративное фото ng.kz
Деньги, переведенные на номер сотрудника колонии, по задумке осужденного должны были стать гарантией содействия в направлении дела в суд о замене меры наказания, по ранее заявленному ходатайству. Однако капитан, обнаружив средства, доложил руководству учреждения и представителю УСБ в ДУИС области.
- По результатам проведенной проверки осужденный полностью признал вину, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - 28 июня постановлением специализированного суда города Костанай он привлечен к административной ответственности по статье 676 КоАП РК.
Теперь мужчина должен выплатить штраф в размере 353 500 тенге.
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