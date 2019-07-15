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Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
есть категория преступлений, которые присутствуют в каждом ежегодном отчёте ФМВД. К таким злодеяниям относятся: Хищение имущества – самый популярный вид преступления. Каждый год сотрудники полиции...
15.07.19 12:37
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А то "голые слова", с твоей стороны. С твоей тоже
15.07.19 12:35
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В Германии, кстати, статистика по общему кол-ву убийств практически такая же. Ты мне, приведи тут - статистику. А то "голые слова", с твоей стороны... :lol: :oops:
15.07.19 12:30
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: убитых по пьянке Естественный отбор никто не отменял.
15.07.19 12:18
Елена Элерт
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Незнаю, вроде всегда со зрением все нормально было, где тут комментаторы уведили что убитый мирно стоял в сторонке, как раз принимал активное участие в махании кулаками,да убийца первый начал...
15.07.19 12:15
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Новая программа образования появится в Казахстане

15 июля 2019, 10:50 |  Государство

Новую государственную программу в сфере образования и науки планируется утвердить до конца 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото : hcbarys.kz

- До конца текущего года будет утверждена новая госпрограмма развития образования и науки до 2025 года. В рамках нее будет решена проблема трехсменных школ. Всего планируется строительство 500 школ. В том числе более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования, - сообщил на расширенном заседании правительства Мамин.

Также, по его словам, в 2021 году будет обеспечен полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны.

- При этом особое внимание будет уделено усилению качества образования в малокомплектных школах, снижению разрыва между сельскими и городскими школами, - подчеркнул премьер.

Он добавил, что для большей ориентации технического образования на нужды экономики начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям.

- В 390 колледжах будут внедрены международные стандарты WorldSkills и модульные программы. Кроме того, будет проведена оптимизация и профилизация существующей сети колледжей под потребности рынка. Для обеспечения местами в общежитиях к концу 2022 года будет введено в эксплуатацию 75 тыс. мест, уже в текущем году вводим 8 тыс. мест, - сказал Мамин.

Он также сообщил, что с 1 сентября текущего года на 30% будет увеличена стипендия учащихся по рабочим специальностям ТИПО, с охватом более 122 тысяч учащихся. Для поступления в вузы детей из малообеспеченных и многодетных семей будет выделено дополнительно 5 тысяч целевых государственных образовательных грантов.
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* yudjin
Re: Новая программа образования появится в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5982
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.07.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новая программа образования появится в Казахстане

Сколько можно издеваться над образованием, подопытными детьми и ручными учителями? Каждый из пришедших, даже на 3 месяца, министров видимо считает своим долгом оставить "след"... даже если он паскудный, противоречивый и отменяемый со временем другим "новатором".

Цитата:
начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям.

В стране, где всё настолько зыбко и однодневно, любой даже относительно крепкий на сегодня работодатель, завтра может оказаться не удел (иволга тому пример), что этот колледж окажется для них обузой, которая пойдёт с молотка.

Одно понятно, государство в очередной раз пытается скинуть с себя еще одну статью расходов - образование СВОЕГО народа. Правильно, этому государству не нужен грамотный народ.
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