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Козлов я
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При этом "Астана" и "Кайрат" уже сыграли по 19 матчей, а "Тобол" и "Ордабасы" пока провели по 17 игр. Источник:www.ng.kz Тобол и Орда провели по 18 игр.
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"Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ

14 июля 2019, 22:09 |  Спорт

Шымкентский "Ордабасы" сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

 

 Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 0:0.

Для "Тобола" эта ничья стала третьей в КПЛ-2019, а для "Ордабасы" - седьмой. Костанайцы, набрав 39 очков, обошли "Астану" и возглавили таблицу КПЛ, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми. отставая на один пункт от "Кайрата". 

При этом "Астана" и "Кайрат" уже сыграли по 19 матчей, а "Тобол" и "Ордабасы" пока провели по 18 игр. 
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§ Козлов я
Re: "Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.07.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
При этом "Астана" и "Кайрат" уже сыграли по 19 матчей, а "Тобол" и "Ордабасы" пока провели по 17 игр. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35509?1563121122

Тобол и Орда провели по 18 игр.
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§ Ольга Колоколова
"Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2321
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 14.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тобол и Орда провели по 18 игр.
И это факт. Исправили, спасибо
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