"Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 0:0.

Для "Тобола" эта ничья стала третьей в КПЛ-2019, а для "Ордабасы" - седьмой. Костанайцы, набрав 39 очков, обошли "Астану" и возглавили таблицу КПЛ, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми. отставая на один пункт от "Кайрата".



При этом "Астана" и "Кайрат" уже сыграли по 19 матчей, а "Тобол" и "Ордабасы" пока провели по 18 игр.