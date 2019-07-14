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"Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ
14 июля 2019, 22:09 | Спорт
Шымкентский "Ордабасы" сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 0:0.
Для "Тобола" эта ничья стала третьей в КПЛ-2019, а для "Ордабасы" - седьмой. Костанайцы, набрав 39 очков, обошли "Астану" и возглавили таблицу КПЛ, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми. отставая на один пункт от "Кайрата".
При этом "Астана" и "Кайрат" уже сыграли по 19 матчей, а "Тобол" и "Ордабасы" пока провели по 18 игр.
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"Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ
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"Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ
При этом "Астана" и "Кайрат" уже сыграли по 19 матчей, а "Тобол" и "Ордабасы" пока провели по 17 игр. Источник:www.ng.kz Тобол и Орда провели по 18 игр.
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