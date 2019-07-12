«Кредит ЕБРР погашаем, не поднимая тариф для населения» — директор КТЭК

Теплокомпания выплатила первые 90 млн тенге в счет погашения крупного кредита, взятого в Европейском банке реконструкции и развития на модернизацию системы теплоснабжения. Всего соглашение с ЕБРР подразумевает 20 выплат каждые полгода в течение 10 лет.

Фото из архива "НГ"

Сумма займа на начало погашения составила 1 млрд 794 млн тенге. Кредитное соглашение было заключено в мае 2016 года. Кроме погашения основного долга, КТЭК обязана ежеквартально выплачивать проценты. Естественно, потребителей интересует, каким образом это кредитное бремя сказывается на тарифах.

- Когда ЕБРР решал вопрос о нашем кредитовании, он ставил условие — поднимать тарифы, чтобы обеспечить безубыточность, следовательно, и выплаты по займу, - сказал сегодня, 12 июля, на брифинге директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ, - до 1 января 2019 года совокупное повышение тарифа должно было достигнуть 50,64%. Но мы тариф для населения снизили. Для примера, расчеты ЕБРР требовали, чтобы гигакалория для населения стоила 6 738,33 тенге, фактический тариф на 1 января этого года — 4 304,57 тенге.

Совокупный тариф достиг требуемой величины за счет подъема тарифов для юридических лиц и бюджетных организаций. При этом, отметил директор КТЭК, тариф для юридических лиц все равно остается убыточным — из-за того, что АО «КазТрансГаз Аймак» поднял стоимость товарного газа. Больше всего был поднят тариф для бюджетных организаций, почти вдвое от значения, рассчитанного ЕБРР.

- Но самый массовый наш потребитель — физические лица, 68 641 абонентов, - подчеркнул Бекпаганбетов, - бюджетных организаций 255, юридических лиц — 2 169, но это, как правило небольшие субъекты бизнеса, чьи магазины, салоны расположены в жилых домах и и они технически не могут отказаться от наших услуг. Крупные предприятия по большей части ими не пользуются... Мы удерживаем сниженный тариф для населения частично за счет высокого тарифа бюджетных организаций и частично за счет снижения собственных расходов, энергосбережения.

Дополнительные резервы, по словам спикера, были найдены также за счет оптимизации инвестиционной программы предприятия, но это не означает ее свертывания.

Просто в 2015 году департамент комитета по регулированию естественных монополий требовал из устава ГКП «КТЭК» исключить так называемые иные виды деятельности, в том числе строительно-монтажные работы. Выполнение их подрядчиками стоило бы КТЭК намного дороже, чем строительство своими силами. С учетом расходов на подряды и была сверстана инвестпрограмма ГКП.

- Новое руководство департамента вникло в проблему, - сказал Бекпаганбетов, - мы получили разрешение вести строительно-монтажные работы на собственных объектах, что означает для нас большую экономию. Мы же в отличие от подрядчика не закладываем при выполнении СМР получение прибыли, не тратимся на транспорт и оборудования, потому что все это наше. Мы приобретаем только материалы. И мы же не лезем в конкурентную среду — работаем только на своих объектах. А экономию направляем на поддержание тарифа для населения... Вообще, чтобы говорить о снижении тарифов, надо соответствующим ведомствам вникать в расходы монополиста. Мы сейчас рады, что нам СМР разрешили, но есть еще товары, которые мы обязаны покупать, а могли бы делать сами. Те же железобетонные лотки, например.

Корреспондент «НГ» задал вопрос о возможном подъеме тарифа для населения.

- Пока оснований для этого у предприятия нет. Хотя, конечно, цена за газ будет расти, и мы можем бороться с этим, только снижая потребление топлива, - ответил директор КТЭК, - свое дело делают здесь тепловые счетчики, мы стараемся использовать технологии энергосбережения. С начала сотрудничества с ЕБРР нормативные потери снизились на 4,5%, сэкономили 60 гигакалорий или 460 млн тенге в деньгах.

Для сравнения, население платит теплокомпании за услуги 3 млрд тенге в год.

Что касается программы модернизации с использованием кредитных средств, то из запланированного 21 мероприятия 9 выполнено — реконструкции котельных, тепловых сетей, замена оборудования.

Финансирование программы было запланировано в сумме 3,7 млрд тенге со стороны ЕБРР и 2 млрд тенге — обязательства правительства РК по софинансированию. Предприятие, по словам директора, выбирает кредитные средства по мере надобности. Одно из последних приобретений — турбонасос мощностью 630 кВт/ч для котельной №2 в Костанае. Его установка, как подсчитали на предприятии, позволит сэкономить за отопительный сезон около 20 млн тенге.