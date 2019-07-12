У природы только жаркая погода - прогноз на выходные в Костанайской области

В Костанайской области 13 и 14 июля синоптики осадков не ожидают. В субботу, 13 июля, вероятна переменная облачность. Ветер восточный и юго-восточный 9-14, днём порывы до 18 м/с. Температура ночью преположительно +17...+22, местами +25 градусов, днём +32...+37, местами до +41 градуса.

В воскресенье, 14 июля, ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью столбики термометров возможно покажут +18...+23, в южных частях области +26, днём +28...+33, местами +36 градусов.

- В Костанае 13 июля ночью +19...+21, а днём +35...+37 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 15 июля в областном центре +20...+22, днём +31...+33 градуса.