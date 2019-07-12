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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А это вчера привозили пенсию.И пособие d.radikal.ru новым гражданам.Видите в машине - окошечко? Через него будут выдавать. Мне - повезло, я буду первым в очереди... :lol: :oops: :-P Ну никакой -...
12.07.19 15:45
андрей 117
Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
давно пора.раньше в гаи деньги отдавали и не проходили.сейчас частнику и так же все.
12.07.19 15:08
Тот самый
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли. Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был...
12.07.19 12:59
maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: а у нас сейчас цифровизация Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
12.07.19 12:23
alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf: Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация. "Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром...
12.07.19 12:17
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Состояние ребенка, на которого рухнула стена дома в Карабалыкском районе, тяжелое, но стабильное

Галина КАТКОВА

12 июля 2019, 13:17 |  Общество

ЧП с 10-летним мальчиком произошло неделю назад в с. Шадыксай. Несколько ребят играли неподалеку от дома, предназначенного на разбор, оставили около него велосипеды. Когда вернулись за ними, присели на подоконник. Одного из детей накрыло рухнувшей стеной.

Иллюстративное фото:uganka.ru

Он был доставлен сначала в районную больницу, затем в областную детскую.

- Мальчик лежит в травматологическом отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни нет, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - У него несколько серьезных травм - повреждение крестцово-подвздошного сочленения с разрывом тазового кольца, винтообразный перелом правой голени со смещением, сотрясение головного мозга.

Сейчас ребенок находится на скелетном вытяжении. Предстоят еще операции.
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