Состояние ребенка, на которого рухнула стена дома в Карабалыкском районе, тяжелое, но стабильное

ЧП с 10-летним мальчиком произошло неделю назад в с. Шадыксай. Несколько ребят играли неподалеку от дома, предназначенного на разбор, оставили около него велосипеды. Когда вернулись за ними, присели на подоконник. Одного из детей накрыло рухнувшей стеной.

Иллюстративное фото:uganka.ru

Он был доставлен сначала в районную больницу, затем в областную детскую.

- Мальчик лежит в травматологическом отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни нет, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - У него несколько серьезных травм - повреждение крестцово-подвздошного сочленения с разрывом тазового кольца, винтообразный перелом правой голени со смещением, сотрясение головного мозга.

Сейчас ребенок находится на скелетном вытяжении. Предстоят еще операции.