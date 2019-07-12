Оплатившим пеню по налоговой задолженности вернут эту сумму
На пресс-конференции в правительстве вице-министр финансов РК Канат Баедилов уточнил, что гражданам, которые, не дожидаясь налоговой амнистии, оплатили основную сумму долга по налогам и вдобавок оплатили пеню, сумма оплаченной пени будет возвращена, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото : zakon.kz
- Многие граждане, не дожидаясь закона, уплатили сумму основного долга, плюс пени. Таким лицам, если амнистия на них тоже распространяется, сумма уплаченных пени нами будет возвращена. Сейчас количество таких физлиц и сумма нами уточняется. В ближайшее время я об этом тоже сообщу официально, - пояснил он.
При этом Баедилов рассказал, как будет происходить механизм возврата денег налогоплательщикам.
- Ежедневно в районных управлениях госдохода работают комиссии. Они ежедневно проводят мониторинг всех счетов, каждого физлица. И, если мы обнаружим, что физлица с начала года по сегодняшний день заплатили, то мы можем с ними связаться или они могут подать заявление. На основании их заявления мы можем вернуть излишек уплаченной пени. Любой возврат производится на основании заявления, без заявления не можем, - уточнил вице-министр.
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