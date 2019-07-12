Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане

Техосмотр превратился в дополнительную ренту, поэтому необходимо совместно с обществом выработать одну модель. До этого периода общество совместно могло бы решить о приостановлении этой процедуры, сказал на брифинге директор департамента антикоррупционной политики Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нужно признать, что техосмотр в сегодняшнем виде не исполняет те функции, которые на него были возложены. Сегодня практически техосмотр превратился в дополнительную ренту, нагрузку для автолюбителей и, в принципе, кроме как коррупционной нагрузки она свои функции не исполняет. Фактически сегодня техосмотр превратился в фикцию, в формальность, которая не имеет под собой никаких оснований, - сказал Сабирбаев.

По его словам, альтернативных моделей техосмотра очень много, и в Агентстве изучали немецкий, китайский и грузинский опыты, которые можно было бы взять за основу в Казахстане.

- Мы предлагаем вообще начать по этому вопросу гражданские общественные слушания. Мы должны в диалоге с общественностью решить какую модель мы выберем. Да, пока не выработаем такой механизм, где бы техосмотр на прямую исполнял свои задачи, - добавил Сабирбаев.

Причиной такого предложения послужили проведенные в 2018 и с начала 2019 года мониторинги сферы технического осмотра транспортных средств.

Так, например, по словам руководителя республиканского проектного офиса "Адалдық алаңы" Мираса Каргабай, совместно с инспекцией транспортного контроля по Алматинской области был выявлен и установлен факт прохождения техосмотра по WhatssApp без самой технической проверки.

- Данный факт был установлен в городе Талдыкорган. Тайный покупатель без заезда авто смог за 6 тыс тенге приобрести техническую карту, внесенную в единую информационную систему обязательного технического осмотра. Данный автотранспорт, прошедший технический осмотр, был снят с учета еще в 2016 году. Однако для данной организации это не явилось проблемой, несмотря на это, они смогли внести с легкостью транспорт в базу данных и предоставить техкарту. Стоит отметить, что это не единичный факт, - сообщил Каргабай.

Он добавил, что подобный вид прохождения техосмотра противоречит законодательству Казахстана, вызывает угрозу безопасности дорожного движения, а также вовлечения граждан в коррупционные правонарушения.

Всего, по его информации, за период с 2018 года по сегодняшний день проверено 152 оператора технического осмотра, выявлено 724 нарушений правил организации и проведения обязательного технического осмотра транспортных средств.

- В отношении операторов техосмотра составлено 193 адмматериалов на сумму 3 749 000 тенге, из реестра исключено 88 операторов. За период с ноября 2018 по март 2019 года проведено более 150 рейдовых мероприятий. Выявлено 84 фактов подделки диагностических карт. Составлено 26 адмматериалов, возбуждено 2 уголовных дела, - заключил Каргабай.